„Utekl od problémů,“ říká o Kašákovi jeho bývalá přítelkyně

To, že se její partner uchýlil k jiné ženě, se dozvěděla z médií a dodnes způsob rozchodu zpracovává. Zatímco Kašák s novou partnerkou, která se mimochodem jmenuje také Kateřina, se vyrazil bavit na festival v Karlových Varech, kde rozdávali úsměvy do všech stran. „Dostala jsem šok a nyní se uzdravuji. Kája utekl. Přede mnou, před problémy a teď se zachoval tak, jak jsem neočekávala. Hledá útočiště a já to respektuji,“ snaží se najít pochopení.