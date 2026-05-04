„Mrzí mě, že teď se to prezentuje jako nějaké mučení dětí,“ vysmívá se zásahu sociálky Koktová

Kvůli videu, které se po letech objevilo na internetu a zachycuje vyhrocenou situaci v domácnosti Koktových, se o rodinu začaly zajímat úřady. Záběry, na nichž Josef Kokta křičí vulgárně na své dvě mladší děti, tehdy šestiletého Svena a pětiletou Lily, vyvolaly mezi lidmi ostré reakce. Někteří diváci podle dostupných informací dokonce kontaktovali sociální odbor, který by se měl situací zabývat.
Po zveřejnění staršího videa, na kterém Josef Kokta vulgárně křičí na děti, se kolem rodiny strhla vlna kritiky a situací se mají zabývat úřady. Ornella Koktová ale odmítá, že by jejich děti byly týrané, a tvrdí, že šlo o starý exces, který se už nikdy neopakoval.
Ornella Koktová ale jakékoliv podezření, že by dětem bylo doma ubližováno, jednoznačně odmítá. „Odmítám, že by naše děti byly týrané. Když se na ně podíváte, jsou spokojené, mají radost ze života a hlavně mají sebevědomí. To týrané dítě postrádá. Nemá ani jiskru v oku, bojí se. Je ustrašené. A to naše děti fakt nejsou. Tátu milují a i já pro ně dělám maximum, co můžu,“ řekla v rozhovoru pro eXtra.cz.
Podle části veřejnosti však video působí natolik nevhodně, že se kolem rodiny strhla vlna kritiky. Josef Kokta je na něm zachycen ve chvíli, kdy na děti velmi ostře křičí a používá vulgarity. Mnozí lidé mají za to, že podobné chování překračuje hranice běžného rodičovského napomenutí. Ornella ale upozorňuje, že jde o několik let starý záznam, který podle ní neodpovídá současnému fungování rodiny.
„Vážně mi přijde trošku mimo řešit čtyři roky staré video, ve kterém někdo prostě řekl vulgarity, které jsou strašné a neomluvitelné, ale my jsme našim dětem nic neprovedli,“ uvedla rázně. Dodala také, že úřady by se podle ní měly soustředit především na opravdu závažné případy, kde jsou děti skutečně v ohrožení.
Koktová se zároveň pozastavila nad tím, že by se právě jejich rodinou měl zabývat OSPOD. „Jestli na nás někdo chce posílat OSPOD, tak si myslím, že OSPOD má z ostudy kabát po těch kauzách, co se teď staly a byly opravdu vážného ražení,“ dodala s tím, že ji zatím nikdo z úřadů nekontaktoval.
Přestože jí kauza podle jejích slov způsobila i pracovní komplikace a přišla kvůli ní o některé spolupráce se značkami, svého partnera se dál zastává. Tvrdí, že podobná situace se už nikdy neopakovala. „Pepa už nikdy nic takového neudělal. Zařve, ale takový záchvat už neměl. Dostal ode mě hned potom takovou čočku, že by si to už nedovolil,“ popsala Ornella.
Nejvíc ji prý mrzí, jakým způsobem je celá věc prezentována. „Mrzí mě, že teď se to prezentuje jako nějaké mučení dětí. Vždyť je to přece úplně mimo,“ uzavřela.