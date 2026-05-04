Přeskočit na obsah
4. 5. Květoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Filipa Renče odvezla záchranka. Kvůli úporným bolestem a zvracení byl v nemocnici hned dvakrát

Filip Renč
Filip RenčFoto: GWUZD PAVEL
Filip Renč
Filip RenčFoto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Známý režisér během jediné noci dvakrát zamířil do nemocnice s nesnesitelnými bolestmi břicha a opakovaným zvracením, podruhé už musel zasahovat i záchranná služba. Přestože ho lékaři po důkladném vyšetření poslali domů, vzhledem k jeho dřívějším vážným problémům se slinivkou vyvolal incident velké obavy.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Režisér Filip Renč vyděsil své okolí náhlými zdravotními problémy. Ty ho dokonce dvakrát, jen pár hodin po sobě, přivedly na urgentní příjem Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích. Tam ho přijali s velkými bolestmi břicha a opakovaným zvracením. 

Související

Poprvé ho ale lékaři poslali s dietním doporučením domů. Jeho stav se ale zhoršil natolik, že jen za pár hodin si musel volat záchranku. „Než k němu dorazili záchranáři, museli mu z pohotovosti dávat instrukce, co má se sebou dělat. Stěžoval si na velkou bolest břicha v oblasti žaludku a neustálé zvracení. Přijel ve dvě v noci,“ dozvěděla se redakce deníku Aha!. 

Reklama

Ani tentokrát ale známého režiséra nehospitalizovali. „Pana Renče jsme ráno pustili domů. Byl důkladně vyšetřen a hospitalizace nebyla nutná,“ prozradil zdroj z nemocnice. Závěr lékařů byla nausea, což je nevolnost a zvracení. Příčinou bývá vyčerpání a špatná životospráva. Podobné problémy ale nemá Renč poprvé. Před deseti lety docházel na infuze kvůli zánětu slinivky, což je velmi bolestivé a také nebezpečné onemocnění. 

Související

S tím má své zkušenosti i Renčův kamarád, zpěvák Daniel Hůlka. Ten před lety jen díky zásahu lékařů doslova utekl hrobníkovi z lopaty. „Znám velmi dobře problém se slinivkou. To je všechno špatně, když tahle potvora zlobí. Filip se musí naučit odpočívat a nestresovat se,“ radí Renčovi Hůlka. A v nadsázce mu vzkazuje. „Filipe: Slinivka má ráda pivo!“ To by se ale lékařům rozhodně nelíbilo, protože alkohol je při tomto onemocnění přísně zakázaný. 

VIDEO: Cestování v čase díky noční košili, děti narozené jako staříci. To je jen hrstka nápadů ze seriálů režiséra a scenáristy Václava Vorlíčka.

Cestování v čase díky noční košili, děti narozené jako staříci. To je jen hrstka nápadů ze seriálů režiséra a scenáristy Václava Vorlíčka. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Aha!

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama