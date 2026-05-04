Režisér Filip Renč vyděsil své okolí náhlými zdravotními problémy. Ty ho dokonce dvakrát, jen pár hodin po sobě, přivedly na urgentní příjem Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích. Tam ho přijali s velkými bolestmi břicha a opakovaným zvracením.
Známý režisér během jediné noci dvakrát zamířil do nemocnice s nesnesitelnými bolestmi břicha a opakovaným zvracením, podruhé už musel zasahovat i záchranná služba. Přestože ho lékaři po důkladném vyšetření poslali domů, vzhledem k jeho dřívějším vážným problémům se slinivkou vyvolal incident velké obavy.
Poprvé ho ale lékaři poslali s dietním doporučením domů. Jeho stav se ale zhoršil natolik, že jen za pár hodin si musel volat záchranku. „Než k němu dorazili záchranáři, museli mu z pohotovosti dávat instrukce, co má se sebou dělat. Stěžoval si na velkou bolest břicha v oblasti žaludku a neustálé zvracení. Přijel ve dvě v noci,“ dozvěděla se redakce deníku Aha!.
Ani tentokrát ale známého režiséra nehospitalizovali. „Pana Renče jsme ráno pustili domů. Byl důkladně vyšetřen a hospitalizace nebyla nutná,“ prozradil zdroj z nemocnice. Závěr lékařů byla nausea, což je nevolnost a zvracení. Příčinou bývá vyčerpání a špatná životospráva. Podobné problémy ale nemá Renč poprvé. Před deseti lety docházel na infuze kvůli zánětu slinivky, což je velmi bolestivé a také nebezpečné onemocnění.
S tím má své zkušenosti i Renčův kamarád, zpěvák Daniel Hůlka. Ten před lety jen díky zásahu lékařů doslova utekl hrobníkovi z lopaty. „Znám velmi dobře problém se slinivkou. To je všechno špatně, když tahle potvora zlobí. Filip se musí naučit odpočívat a nestresovat se,“ radí Renčovi Hůlka. A v nadsázce mu vzkazuje. „Filipe: Slinivka má ráda pivo!“ To by se ale lékařům rozhodně nelíbilo, protože alkohol je při tomto onemocnění přísně zakázaný.