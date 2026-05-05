Jméno Robert Rosenberg je neodmyslitelně spjato s filmy pro dospělé, jimž svého času kraloval. Dnes už se sice bývalý pornoherec věnuje něčemu jinému, sex je ale stále neodmyslitelnou součástí jeho života. A pro někoho možná překvapivě, vzhledem k počtu jeho sexuálních partnerek, i on si v posteli občas vyslechl kritiku na své výkony.
Bývalý pornoherec Robert Rosenberg přiznal, za co ho partnerky v posteli kritizovaly
Dlouhé roky platil za legendu filmů pro dospělé a mnozí by čekali, že v ložnici nemohl udělat chybu. Jenže i Robert Rosenberg teď překvapil nečekaným přiznáním. Otevřeně promluvil o tom, jakou kritiku si od žen vyslechl, co ho dokáže na partnerkách okamžitě odradit i jak to dnes vypadá v jeho vztahu s mladší přítelkyní, se kterou se rozhodně nenudí.
„Některé holky mi říkaly, že jsem moc hrrr nebo že jsem málo romantický,“ přiznává Rosenberg, který si z takového hodnocení ale mindrák rozhodně neodnesl. „Každá kritika je dobrá, pokud je objektivní. Tak jsem se snažil vylepšit,“ říká otevřeně. V rozhovoru pro iDnes také popsal, jak má vypadat žena, která je pro něj přitažlivá. „Nepotrpím si ani na velký zadek, ani na obří poprsí. Hlavně musí mít správný výraz,“ popisuje s tím, že je jedna věc, kterou nesnese, a to jsou výplně rtů. „Na ty jsem alergický, ale pokud má holka špatná prsa, proč by si je neměla dát upravit? Je to její věc,“ dodává s tím, že rozhodně není odpůrce plastických operací.
Rosenberg je dvakrát rozvedený a dnes je spokojený po boku přítelkyně Jany. Vzhledem k tomu, že pochází z Ukrajiny, neměla o jeho předchozí kariéře ani ponětí. „O mé pornominulosti se dozvídala postupně a byla docela překvapená, protože by to do mě neřekla. Znali jsme se z tělocvičny, kde mě masírovala a viděla, že pracuji s autisty. Ale vůbec to neřeší, říká, že to je moje věc, má minulost,“ prozradil bývalý pornoherec. Jana prý dokonale splňuje to, co má na ženách rád. „Je ‚plochá‘ a hubeňounká a vůbec mi to nevadí, právě naopak,“ popisuje a klade důraz na jednu zásadní věc. „Hlavně musí mít ráda sex, protože já jsem sexoman. Dneska jsme ho s Janou měli už třikrát,“ pochlubil se.
Rosenberg dnes žije hlavně pro svou tělocvičnu, kde pracuje také s vozíčkáři a autisty. „Některé autisty mi posílá Nautis (Národní ústav pro autismus), se kterým spolupracuji, a jinak mě oslovují rodiče autistických dětí napřímo,“ vypráví o tom, jak se k práci s postiženými dostal. „V době covidu jsem začal u sebe v ‚boxerně‘ trénovat děti z dětského domova a jejich šéf, který dělal s autisty, mi říkal, že s nimi nikdo nechce pracovat, že se toho bojí, a jestli bych to nechtěl zkusit. Jelikož jsem blbec, tak jsem řekl, že jo, a dělám to už šest let,“ směje se Robert, který prý svého rozhodnutí nikdy nelitoval.
„Naopak, jsem strašně rád. Jsme skvělý kolektiv. Oni ze mě mají strašnou legraci a já z nich, takže je to fantastické. I když většina z nich nemluví, tak vnímají, když s nimi pracuji, dorozumívám se s nimi rukama nohama. Většinou cvičíme s vlastní vahou a pak děláme něco jako box,“ dodává.