Na to, že podvodné firmy lákají z důvěřivých lidí peníze, si už veřejnost pomalu zvyká. Nyní se ale objevil skandál u firmy, která se roky zdála jako poctivá a prosperující a s níž spojila své jméno a také charitativní činnost například zpěvačka Lucie Bílá. Jedná se o autobazar s luxusními vozy Auta Super.
Skandál kolem firmy spojené s Lucií Bílou: Desítky klientů měly přijít o miliony
Tohle čekal málokdo. Luxusní autobazar Auta Super, který se dlouhé roky prezentoval jako seriózní firma a své jméno s ním spojily známé tváře v čele s Lucií Bílou, se ocitl v centru obřího skandálu.
V jejich sídle koncem dubna zasahovala policie a několik desítek vozů zabavila. Mnoho klientů bylo podvedeno tím, že jim zaplacená auta nebyla dodána nebo že naopak obdrželi vůz, který jim ale nepatří, protože za něj autobazar nezaplatil. Bílá byla přitom roky jejich tváří, a dokonce měla ve své garáži automobil od Auta Super. Na stránkách bazaru je také prohlášení o tom, že klienti dostávali k vozům drobný rukodělný výrobek z dílny Bílé a společnost za každý z nich poslala částku 666 korun na její charitativní činnost.
Další známou osobností dlouhodobě spojenou s Auta Super je moderátor Míra Hejda. Ten své zklamání vyjádřil na sociálních sítích. „Je to nepochopitelné, bolavé a kruté pro mnoho lidí včetně mě. Mrzí mě to hlavně vůči vám a moc! Bohužel i já jsem byl oklamán a jsem mezi poškozenými,“ svěřil se manžel moderátorky Zorky Hejdové.
„Věřil jsem člověku,. kterého jsem po dlouholetém poznávání při marketingové spolupráci považoval za profesionála a později i rodinného přítele,“ pokračoval. „Měl jsem za ty roky tolik kladných referencí na firmu i jeho osobu, že jsem neměl žádnou pochybnost ani indicii. Naopak s AS chtělo tolik lidí a firem spolupracovat a neustále mne žádali o propojení,“ popsal, jak vypadala jejich spolupráce.