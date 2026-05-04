Ve velkém stylu včera oslavila své pětadevadesáté narozeniny herečka Jiřina Bohdalová. Asi těžko byste našli místo s větší koncentrací známých tváří než právě v divadle Hybernia, kde se velkolepá oslava konala. Dlouhé dvě hodiny trvaly jen gratulace od řady hostů, kterými byli například Ivan Hubač s Veronikou Žilkovou, Štefan Margita, Monika Absolonová, František Janeček, Leona Machálková.
Nehoda na oslavě narozenin Jiřiny Bohdalové. Klausovi nabourali auto
Velkolepá oslava 95. narozenin Jiřiny Bohdalové přilákala do Divadlo Hybernia desítky slavných hostů včetně bývalých prezidentů. Zatímco uvnitř se gratulovalo, zpívalo a slavilo ve velkém stylu, venku se odehrálo nečekané drama. Luxusní limuzínu Václava Klause totiž naboural jiný řidič a na místo musela vyrazit policie.
Mezi hosty nechyběli ani tři bývalí prezidenti. Ze Slovenska dorazil Rudolf Schuster a Česko zastoupili Miloš Zeman a Václav Klaus. A právě posledně jmenovaný jistě odcházel z narozeninové oslavy se smíšenými pocity. Zatímco se hosté uvnitř bavili i díky hudebním vystoupením, o které se postarali další gratulanti jako Petra Janda nebo Michal David, kteří oslavenkyni složili dokonce písně, venku došlo k dopravní nehodě.
Jeho luxusní limuzínu značky BMW totiž naboural okolo jedoucí řidič. Na místě dokonce zasahovala policejní hlídka, která oba řidiče vyslechla. Klaus musel následně z ostře sledované oslavy odjet náhradním automobilem.
Herečka Jiřina Bohdalová je bezpochyby fenomén. A to nejen v Česku, ale i ve světovém měřítku. Legendární herečka se poprvé na filmovém plátně objevila už v roce 1937. Podle Českého rozhlasu je tak herečkou s nejdelší aktivní kariérou na světě.