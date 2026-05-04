V době, kdy na veřejnost uniklo video, na kterém Josef Kokta řve na malé děti a velmi vulgárně jim nadává, byla podnikatelka Ornella Koktová v Tunisku. Svého partnera na dálku podpořila s tím, že se jednalo o ojedinělý incident, který se už neopakoval, a zdůraznila, že je skvělý otec. Možná si myslela, že tím to všechno skončí, jenže opak je pravdou. Olej do ohně přilila další nahrávka ze série Štiky, na které ona sama bije syna Quentina a také mu nadává. To už bylo na veřejnost moc a ona kromě sledujících začala ztrácet i placené spolupráce. Nyní se rozhodla vydat video, ve kterém celá uplakaná mluví o tom, co její rodina prožívá.
„Bojím se pustit syna do školy,“ stěžuje si s pláčem Ornella Koktová
Kauza ohledně rodiny Koktových stále nekončí. Ornella Koktová, která až dosud působila, že je nad věcí, a snažila se závažnost situace snižovat, nyní obrátila. Dle svých slov je na pokraji zhroucení a bojí se i posílat syna do školy.
„V tuhle chvíli jsem naprosto vyčerpaná, hodně zdecimovaná. Stáhla jsem se ze sociálních sítí, protože na to nemám, co se tam děje. A hlavně nedávám to, čemu jsou vystaveny mé děti kvůli tomu, co se spustilo, a hlavně kvůli tomu, co spustili ostatní. Tohle je moje bezpečná zóna, kde mě ani moji rodinu nebude nikdo trollit a nebude mě tady nikdo napadat,“ stěžuje si Koktová ve videu na YouTube. Tam také vyvrátila spekulace o tom, že inkriminovanou nahrávku pustili do světa schválně jako součást propagace. „Mě strašně uráží to, že někdo si dovolí říct plno věcí a jedna z nich je, že video mělo sloužit jako marketingová kampaň,“ rozčiluje se matka tří dětí.
To, jak se lidé na sociálních sítích vymezují vůči podobnému chování k dětem, které bylo na nahrávkách, považuje za snahu ji zničit. „Asi jste viděli tu velkou antikampaň Ornella, aby přišla o všechny příjmy, které má, ať už z jejích firem nebo z platforem. Zničme ji ve jménu blaha dětí, ale jde jenom o to, aby děti přece byly zničeny i finančně. Tohle se vážně děje na sítích, finanční zabití Ornelly,“ je si jistá Koktová.
Ta má podle vlastních slov nyní strach poslat syna Quentina do školy. „Druhá věc je, že díky iniciativě Ochrana mých dětí aktuálně řeším i situaci nejenom se školkou, ale se školou pro Quentina. Díky pár super lidem řeším to, že se v podstatě bojím pustit svého nejstaršího syna do školy. Děti jsou teď ochráněny vůči lidem, kteří nás systematicky ničí a pak se tomu smějí,“ zuří Ornella, která prý vše, co v životě dělá, dělá pro dobro svých potomků.
Na závěr poděkovala všem, kteří přes to všechno stojí na její straně. „Chci vám říct, že moc děkuju za krásné zprávy, které posíláte do mailu i na Instagram. Já jsem si Instagram zamkla, ale Pepa mi to průběžně čte. Já tam nejsem schopná teď chodit. Pochopili jste, když nás sledujete celé ty roky, jak se ty děti mají, asi to víte. Já se nějak zmátořím, hodně o tom přemýšlím, hodně si filtruju věci v hlavě a nechci se před vámi hroutit. Jsme rodina, jsme semknutá rodina a držíme při sobě. Doma je ta naše pětice, na té se nic nemění, jen se ukazuje svět kolem,“ říká závěrem odhodlaně.
Zdroj: Youtube