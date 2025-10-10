11. 10. Andrej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

U Haškových tají ledy. „Voláme si, píšeme si,“ popsal gólman smír s dcerou Dominikou

Dominik Hašek
Dominik HašekFoto: Profimedia.cz
Dominik Hašek
Dominik HašekFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Po spekulacích o ochlazených vztazích legendární gólman potvrzuje, že jsou s dcerou Dominikou v pravidelném kontaktu a chystají se společně na rodinnou oslavu. Vysvětlil také, proč jí do reality show Survivoru neposlal dopis.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Ještě před pár měsíci to vypadalo na napjaté vztahy a dusnou atmosféru, teď ale bývalý gólman Dominik Hašek mluví o sblížení s dcerou Dominikou Haškovou, zpěvačkou kapely We Are Domi a účastnicí letošního Survivoru. Podle jeho slov jsou spolu v pravidelném kontaktu a brzy je čeká rodinná oslava. O rozkolu mezi otcem a dcerou se začalo mluvit během Dominičina působení v reality show Survivor. V díle, kdy soutěžící dostávali vzkazy od blízkých, jí totiž nepřišel dopis od táty, což ji na ostrově rozplakalo.

dominik Hašek
dominik Hašek

Dominik Hašek bude před šedesátkou potřetí tátou. S přítelkyní prozradili těhotenství

Celebrity

„Trošku mě mrzí, že nebyl součástí dopisu táta, ale my to teď máme trošku komplikované,“ řekla tehdy. Hašek nyní pro Blesk vysvětlil, proč žádný dopis neposlal. „Já jsem k tomu měl důvod, nechtěl jsem, aby se tyhle soukromé konverzace mezi rodiči a dětmi četly veřejně na kameru. Naopak se tyhle věci snažím držet v soukromí. Kdyby to byl normální soukromý dopis, což my si píšeme dlouhý nebo kratší esemesky, tak s tím nemám problém, ale nechtěl jsem, aby se ten můj dopis mojí dceři stal nějakou veřejnou záležitostí.“

Ani po jejím návratu domů ale spekulace hned neutichly a sama Dominika je svými slovy ještě podpořila. V době, kdy bojovala v drsné přírodě, se jejímu otci narodila dcerka Terezka. O tom se dozvěděla bezprostředně po příletu do Česka, za novorozenou sestřičkou však okamžitě nejela. „Bohužel jsem ji ještě neviděla, nějak nebyl čas. Táta mi akorát volal po návratu, jestli jsem zdravotně ok,“ řekla zpěvačka po svém vystoupení na letošním karlovarském festivalu, zhruba tři měsíce po návratu.

Reklama
Dominika Hašková
Na snímku zpěvačka Dominika Hašková z kapely We Are Domi.
Foto: Profimedia.cz

Hašek k tématu dodal, že se už nevlastní sestry setkaly. „Už se viděly, ale nevídají se nějak často, protože my bydlíme trošku dál od Prahy,“ prozradil. S dcerou jsou prý v kontaktu, i když každý žije svým tempem: „Dcera má už svůj život, ale není to tak, že bychom se viděli každý týden. Voláme si, píšeme si, dcera je taková volná, takže jednou za měsíc, dva si zavoláme a napíšeme si, ale jsem rád, že se pořád vídáme takhle,“ vysvětlil. A přidal i radostnou zprávu o blížícím se setkání: „Jsem rád, že Honzík (mladší syn, pozn. red.) teď bude mít narozeniny a ona u toho bude. Ne na každou oslavu se mohla dostat, ale letos to bude slavit s ním, takže z toho mám radost samozřejmě,“ dodala hokejová legenda.

VIDEO: Spotlight moment: Že mají stejné příjmení? Toxické členy rodiny potkávat nemusíte, radí psycholog

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama