U Haškových tají ledy. „Voláme si, píšeme si,“ popsal gólman smír s dcerou Dominikou

Ještě před pár měsíci to vypadalo na napjaté vztahy a dusnou atmosféru, teď ale bývalý gólman Dominik Hašek mluví o sblížení s dcerou Dominikou Haškovou, zpěvačkou kapely We Are Domi a účastnicí letošního Survivoru. Podle jeho slov jsou spolu v pravidelném kontaktu a brzy je čeká rodinná oslava. O rozkolu mezi otcem a dcerou se začalo mluvit během Dominičina působení v reality show Survivor. V díle, kdy soutěžící dostávali vzkazy od blízkých, jí totiž nepřišel dopis od táty, což ji na ostrově rozplakalo.