Tři roky od smrti královny. Připomeňte si slavné i úsměvné momenty Alžběty II.

Královna Alžběta
Královna Alžběta
Jana Harmáčková
Jana HarmáčkováDan Poláček

Britská královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022 v 96 letech. Jako nejdéle vládnoucí britská panovnice zažila mnohé slavné i méně slavné momenty v dějinách Británie i královského dvora. Svému království a celému Commonwealthu vládla 70 let a nikdy nepřipustila úvahy, že by trůn uvolnila svému synovi. Svou roli brala jako službu národu.

Britská královna Alžběta II. vládla z britského trůnu 70 let a za tu dobu zažila mnoho otřesů, skandálů, radostných i bolestných chvil. Alžběta II. usedla na britský trůn 6. února 1952, po smrti svého otce Jiřího VI. a v čele monarchie zůstala až do svého skonu 8. září 2022. Během dlouhých 70 let se stala nejen pevnou kotvou v době plné nejistot, ale také módní ikonou. Nestyděla se obléct uniformu, ohánět se rýčem či cválat na koni. Přestože se několikrát mluvilo o tom, že by mohla předat žezlo svému nejstaršímu synovi princi Charlesovi, ona sama to nikdy ani nenaznačila. Svou roli brala jako službu národu.

Podívejte se, co všechno Alžběta II. zažila.

