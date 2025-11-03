Grafik, fotograf a tvůrce známých satirických koláží Tomáš Břínek, vystupující pod přezdívkou TMBK, potěšil své sledující na Instagramu radostnou novinkou – stane se otcem. Sdílel vtipnou grafiku, na níž své partnerce Magdaleně Dvorské přidal těhotenské bříško.
„Ještě jsem vám chtěl krom výstavy a knihy představit jeden projekt letošního roku, s kterým mi tak trochu (hodně) pomáhá moje holka,“ napsal Břínek a na snímku označil svou přítelkyni, manažerku Magdalenu Dvorskou. Pár se ve společnosti začal objevovat začátkem letošního roku, i když o svém vztahu dlouho mlčeli. První měsíce jej drželi zcela v tajnosti. V minulosti byl TMBK často spojován se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, ovšem jak se později ukázalo, šlo jen o přátelský vztah. Třeštíková pak navázala vztah s podnikatelem Jaroslavem Vítem.
Spekulace o vztahu s Třeštíkovou
Spisovatelka Radka Třeštíková bývá často středem pozornosti kvůli svým odvážným fotkám a výraznému stylu, loni v létě ale zájem přitáhla tím, že ji server Expres zachytil právě po boku Břínka. Podle fotografií měl Břínek Třeštíkovou nejprve vyzvednout autem a poté spolu odjeli do jedné z restaurací v pražských Holešovicích. Expres následně uvedl, že dvojice měla být spolu už delší dobu a údajně měla v plánu i společnou dovolenou. Sám TMBK ale podobné spekulace odmítl. Na svém Instagramu ironicky reagoval: „To už je letos druhá přítelkyně, kterou mi Expres našel, tak hezky děkuji, ale zase vedle,“ napsal do stories. Dodal také, že v okurkové sezoně si asi vystačí s grafikami sám o sobě.
Manželství s Natálií Pawlowskou mu nevyšlo
V roce 2012 se Tomáš Břínek, oženil s dcerou Haliny Pawlowské, Natálií. Krátce poté se jim narodil syn Hugo. O devět let později, jen pár týdnů předtím, než by spolu slavili desáté výročí svatby, Břínek v rozhovoru pro Expres potvrdil, že jejich manželství skončilo. „Ano, je to pravda. Žijeme odděleně,“ řekl tehdy s tím, že Halina si možná ani hned nevšimla, že už v bytě půl roku nebydlí. Dodal to ve svém typickém nadsázkovém stylu: „Já si z toho dělám legraci pořád. Od doby, co jsem známější než ona, spolu dobře vycházíme,“ poznamenal a lehce tím popíchnul i svou tchyni Halinu Pawlowskou.
Radostnou novinu zaplavily gratulace
Gratulace od známých tváří na sebe nenechaly čekat. Protože si Břínek své soukromí obvykle pečlivě střeží, jeho oznámení působilo na sledující jako milé překvapení a během chvíle se pod příspěvkem objevily desítky vzkazů. „Gratulace,“ napsala herečka Alice Bendová. „To je krása,“ přidala se Lenka Krobotová. „Moc gratuluji, to bude příběhů,“ okomentoval radostnou novinu Jan Červenka. K blahopřáním se připojily i další osobnosti českého šoubyznysu – mimo jiné Denisa Nesvačilová, Martina Pártlová nebo Aneta Vignerová.
