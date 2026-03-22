Tereza Bebarová udělala neobvyklý krok: do společnosti vzala i své dvě dcery. Klaudie a Sofie jsou celá maminka
Terezu Bebarovou veřejnost po boku jejích dcer vídá jen výjimečně. Tentokrát ale udělala výjimku a vzala je na premiéru muzikálu Ledové království, kam ji na poslední chvíli pozval kolega Josef Maršálek. Herečka přitom přiznala, že své děti drží od světa šoubyznysu co nejdál a přeje si, aby vyrůstaly co nejběžnějším způsobem.
„Byla to vyloženě Pepova přepadovka, protože mi v půl třetí odpoledne pípla esemeska, že má tři lístky navíc,“ popsala herečka, jak narychlo celá akce vznikla. Do začátku představení zbývalo jen pár hodin, a tak doma zavládly rychlé přípravy, aby všechno stihly včas. „Jen jsem holkám musela říct, aby byly připravené, že je možná bude někdo fotit,“ doplnila s úsměvem.
Její dcery Klaudie a Sofie přitom na podobnou pozornost zvyklé nejsou. Třináctiletá starší dcera i její mladší sestra vyrůstají mimo dosah světa reflektorů, přestože jejich rodiče působí v umělecké branži. Bebarová se scenáristou Ivanem Kotmelem se totiž snaží, aby měly co nejběžnější dětství a nebyly automaticky součástí mediálního prostředí. Svou roli v tom hraje i to, že rodina nežije v Praze.
Přesto mají obě dívky k umění blízko. Divadlo je doma přirozenou součástí jejich života a kulturní zážitky si očividně užívají. Herečka ale zároveň zdůrazňuje, že se s manželem nesnaží děti vést jen jedním směrem. „Holky jsou milovnice umění, chodíme hodně do divadla. Ale snažíme se, aby měly různorodé zájmy, baví je všechno. Snažíme se, aby trochu sportovaly, trochu výtvarničily, trochu tancovaly. Zatím je to takhle naplňuje, že na umění chodí třeba na mě. Tak uvidíme, zda budou mít potřebu se tím živit. A věřme, že ne,“ uzavřela.