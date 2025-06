„Syn se každý den dusí, bez pomoci by se udusil,“ zoufá si Karlos Vémola

Na začátku dubna se Karlos Vémola a Lela Vémola stali potřetí rodiči. Syn, kterého pojmenovali Arnold, se ale potýká s vážnými zdravotními problémy a už několikrát si jeho stav vyžádal hospitalizaci. „Je to strašný, on se nám prostě dusí. Přichází to každý den nebo obden. Z ničeho nic se začne dusit, a pokud by mu člověk nepomohl, nedal mu první pomoc, tak by se nám udusil. Doktoři nemůžou přijít na to, co to je,“ popisuje stav svého potomka zoufalý otec.