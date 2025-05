"Svým tělem bych se mohla živit," říká transsexuální režisérka Daniela Špinar

Jsou to čtyři roky, co si režisérka Daniela Špinar uvědomila, že se narodila ve špatném těle a ve skutečnosti je ženou. „Byl to jen krátký okamžik, pohled na zamilovanou dvojici a já se ke svému údivu identifikovala s tou ženou. Vnímala jsem ty dva skrz partnerství, což bylo zásadní. Ze začátku mi to nešlo do hlavy, přece jsem dvacet let byla vyoutovaný gay. Měsíc v kuse jsem brečela a pak přišla potřeba to řešit.,“ popsala Špinar zásadní zlom ve svém životě.