Švancara pobouřil výrokem o dětech s nadváhou: „Nesnáším tlustý děti!"

Na sociálních sítích se Švancara dočkal drsné kritiky. „Nechci, aby někdo jako on jakkoliv ovlivňoval a natož působil na (nejen moje) děti. Co ho k tomu opravňuje?“ rozčilovala se pod příspěvkem uživatelka Simona. A nebyla zdaleka jediná. Někteří však situaci zlehčovali a nabádali, aby bývalého fotbalistu lidé nebrali příliš vážně. „On to nakonec u něj nebyl žádný úspěch ani jako ten fotbalista. On je chudák moc blbej i na ten fotbal,“ přisadil si Pavel.