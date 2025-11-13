V minulosti stylista Filip Vaněk jen málokdy chyběl na nějaké významné společenské události. V posledním čtvrt roce ale jakoby se pod ním slehla zem. Nyní se obávaný módní kritik rozhodl promluvit, co bylo důvodem jeho stažení, a na rovinu přiznal, že musel podstoupit komplikovanou operaci kvůli nádoru v krku.
„Chtěl jsem mít na všechno klid a projít si vším bez tlaku a stresu z okolí. Věděl jsem, že jednou to řeknu, ale až poté, co budu mít po léčbě,“ řekl v pořadu Superchat a podrobně popsal poslední měsíce svého života. Když v létě pobýval se svým partnerem a maminkou na ostrově Lanzarote, objevil si na krku bouli a také dlouhodobě trpěl zvýšenou teplotou. Protože nechtěl svou maminku děsit, využil příležitosti, kdy mu volal moderátor Leoš Mareš, který patří mezi jeho přední klienty a také kamarády, a pod pracovní záminkou se vrátil do Prahy.
Po návštěvě lékaře bylo jasné, že nepůjde o zvětšenou uzlinu následkem infekce. „V jednu chvíli se vám otočí život vzhůru nohama. Když v nemocnici zavolali pana docenta, věděl jsem, že to je zlé. Ale nikdy jsem si nepřipustil, že tady nebudu,“ říká Vaněk k tomu, když se dozvěděl, že má v krku nádor, který navíc metastazoval do uzliny. “Zpracovával jsem to, že mi vyříznou kus krku, mandli, vše okolo mandle, kus jazyka a pak otevřou krk a vyříznou uzliny. A taky máš v hlavě a řešíš, jestli je to ještě někde jinde v těle. Vlastně jediné, co jsem si přál, bylo, aby to bylo jen v krku,“ říká s tím, že se mu přerovnal žebříček hodnot. „Byl jsem dopředu už připravený na to, že to spíše vypadá na to, že jde o zhoubný nádor,“ přiznává a je šťastný, že to se nakonec nepotvrdilo a on tak nemusel absolvovat ani chemoterapii, ani ozařování.
O nemoci už i vtipkuje
Na celé věci dokázal najít i nějaká pozitiva. Jedním z nich je to, že po dlouhých letech konečně dokázal přestat s kouřením. „Jsem překvapený, jak snadno to šlo,“ řekl s údivem. A na rovinu říká, že si užil i anestezii. „Nejlepší na tom byla ta narkóza. Ty víš, že ty drogy mám rád, a tohle bylo fantastický. To bylo jak koule z devadesátek,“ zavtipkoval známý provokatér. Svůj příběh by ale rád využil také k osvětě.
„Měli bysme říct, co takovou věc může způsobit. V médiích se o HPV virech mluví hlavně v souvislosti se ženami a rakovinou děložního čípku, že by se měly nechat očkovat. Jenomže ono se to týká chlapů. Ten vir se usadí v krku a způsobí ten nádor. Podobným příběhem si prošel například Michael Douglas,“ upozorňuje Vaněk na skutečnost, kterou si ne všichni uvědomují. A přiznává svůj díl viny na současném stavu. „Já jsem svoje tělo nešetřil, dělal jsme všechno proto, abych si takovýhle příběh prožil. Ať už jsou to cigarety nebo jiný věci, který jsme měl v puse. Protože ten HPV virus se nepřenáší skleničkou,“ řekl velmi otevřeně s narážkou na svou homosexuální orientaci a promiskuitní minulost. Závěrem se rozhodl také vyjádřit velké díky všem, kdo se o něj starali, v čele s doktorem Martinem Chovancem. Toho Vaněk vyzdvihl i v souvislosti s jeho nadačním fondem Nina, který s manželkou založili po tragické ztrátě malé dcery a který pomáhá dětem se vzácným nádorem mozku.
