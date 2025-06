"Střídáme se u ní," říká o Bohdalové po propuštění z nemocnice Stašová

„Ona do té doby vzdor věku neměla zdravotní problémy, takže nedokázala přijímat pomoc lékařů. Od té embolie v lednu před dvěma lety se to už změnilo,“ chválí svou slavnou pacientku za změnu přístupu k vlastnímu tělu Neužil. Operace srdce ale nebyla první operativní zákrok, který Bohdalová letos musela podstoupit. Před pár měsíci jí vyoperovali útvar na štítné žláze. „Vzali jí oba laloky štítné žlázy. Ty byly tak velké, že ani nevím, k čemu bych to přirovnal. Asi jako pěst. Ten nádor byl fakt velikánský,“ popsal profesor, že i díky tomuto zákroku byla Bohdalová v dobré kondici, aby zvládla katetrizaci srdce.