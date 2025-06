"Strašně moc jsem chtěla, aby netrpěl," říká o příteli Dominika z Extrémních proměn

„Jídlem zaháníte problémy, se kterými si nedokážete poradit,“ říká v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ Dominika Vymazalová, která do závislosti s jídlem spadla poté, co její maminka onemocněla a ona se neuměla s novou realitou vypořádat. „Jde o závislost na jídle, která je o to horší, že se musí jíst pořád. Nechci snižovat závažnost jiných závislostí, ale když alkoholik abstinuje, striktně musí dodržovat, že se nikdy nenapije. Ale u jídla je těžké najít ten balanc, když je pro nás životně důležité,“ pustila se do vyprávění o svém životním příběhu.