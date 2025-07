Strach o život Miss Adély Štroffekové. Náhlý kolaps, křeče a bezvědomí

A příliš uklidnění se partnerům nedostalo ani poté, co byla Štroffeková hospitalizována. Lékaři totiž neví, co její stav způsobilo. „Jsem moc vděčná, že jsem pod dohledem a taky za partnera. Nebýt jeho, netuším, jak by to bylo. Věřím, že bude vše v pořádku. Ale lékaři stále netuší, co se stalo,“ dodala s obavami.