Reklama
Reklama
Reklama

Strach o dceru stál Žilkovou obrovské peníze. Naletěla podvodníkům

Veronika Žilková a Kordula Stropnická
Veronika Žilková a Kordula StropnickáFoto: Profimedia
Veronika Žilková a Kordula Stropnická
Veronika Žilková a Kordula StropnickáFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Obětí podvodníků se stala herečka Veronika Žilková, která díky své důvěřivosti a strachu o dceru Kordulu Stropnickou přišla o obrovské peníze. Za vším stojí podvodné zprávy.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Stále častěji se objevují pokusy, kdy se z důvěřivých lidí pokoušejí zloději dostat peníze tím, že jim posílají zprávy s žádostí o zaslání peněz. To zdůvodňují tím, že jejich blízký je v nesnázích. A přesně to se stalo i herečce Veronice Žilkové, které strach o nejmladší dceru Kordulu Stropnickou snížil ostražitost a ona přišla o obří částku. 

Reklama
Veronika Žilková
Veronika Žilková

"Nikdo z nich mi nestál za to," říká o třech exmanželích Veronika Žilková

Celebrity

„Uvěřila jsem podvodným zprávám, že je v nemocnici a potřebuje zaplatit ošetření,“ postěžovala si herečka Blesku. Přestože ví, že se takové věci dějí, okolnosti nahrály tomu, že nakonec podlehla a v domnění, že posílá pomoc své dceři do zahraničí, otevřela své konto. „Jenže tady se podvodníci neuvěřitelně trefili. Ve zprávě stálo, že píše od kamarádky, protože se jí rozbil telefon, a že má zraněnou nohu. A že se musí proplatit faktura nemocnici, jinak ji nepropustí. Částku raději říkat nebudu, ale byla vysoká,“ sype si popel na hlavu herečka.

„A Kordula skutečně je v cizině s kamarády a vím, že si v minulých dnech popálila nohu. Proto jsem to rychle poslala, ať nemá problémy, s tím, že to pak dořeší pojišťovna. Do té jsem i volala a řekli mi, že jestli nemocnice platbu vyžaduje, ať peníze pošlu,“ říká s tím, že přece jen se snažila situaci ověřit, a když jí to pojišťoval schválila, neměla pochybnosti. 

Reklama

Že jde o podvod, jí došlo až díky nenažranosti podvodníků. Ti se z ní snažili vymámit další peníze pod záminkou, že Kordula si potřebuje koupit nový telefon. To už jí přišlo podezřelé, proto kontaktovala přímo kamarádku, která byla s Kordulou na dovolené, a tak zjistila, že je její dcera v pořádku. Šance na to, že se jí peníze vrátí, však nejsou vysoké. „Protože se jednalo o účet v cizí bance, musím s tím na policii a dál se uvidí,“ dodala. A ráda by upozornila všechny ostatní, aby nebyli tak důvěřiví jako ona. „Chtěla bych opravdu všechny varovat, ať si dají na podvodníky pozor!“

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama