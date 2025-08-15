Strach o dceru stál Žilkovou obrovské peníze. Naletěla podvodníkům

Stále častěji se objevují pokusy, kdy se z důvěřivých lidí pokoušejí zloději dostat peníze tím, že jim posílají zprávy s žádostí o zaslání peněz. To zdůvodňují tím, že jejich blízký je v nesnázích. A přesně to se stalo i herečce Veronice Žilkové, které strach o nejmladší dceru Kordulu Stropnickou snížil ostražitost a ona přišla o obří částku.
„Uvěřila jsem podvodným zprávám, že je v nemocnici a potřebuje zaplatit ošetření,“ postěžovala si herečka Blesku. Přestože ví, že se takové věci dějí, okolnosti nahrály tomu, že nakonec podlehla a v domnění, že posílá pomoc své dceři do zahraničí, otevřela své konto. „Jenže tady se podvodníci neuvěřitelně trefili. Ve zprávě stálo, že píše od kamarádky, protože se jí rozbil telefon, a že má zraněnou nohu. A že se musí proplatit faktura nemocnici, jinak ji nepropustí. Částku raději říkat nebudu, ale byla vysoká,“ sype si popel na hlavu herečka.
„A Kordula skutečně je v cizině s kamarády a vím, že si v minulých dnech popálila nohu. Proto jsem to rychle poslala, ať nemá problémy, s tím, že to pak dořeší pojišťovna. Do té jsem i volala a řekli mi, že jestli nemocnice platbu vyžaduje, ať peníze pošlu,“ říká s tím, že přece jen se snažila situaci ověřit, a když jí to pojišťoval schválila, neměla pochybnosti.
Že jde o podvod, jí došlo až díky nenažranosti podvodníků. Ti se z ní snažili vymámit další peníze pod záminkou, že Kordula si potřebuje koupit nový telefon. To už jí přišlo podezřelé, proto kontaktovala přímo kamarádku, která byla s Kordulou na dovolené, a tak zjistila, že je její dcera v pořádku. Šance na to, že se jí peníze vrátí, však nejsou vysoké. „Protože se jednalo o účet v cizí bance, musím s tím na policii a dál se uvidí,“ dodala. A ráda by upozornila všechny ostatní, aby nebyli tak důvěřiví jako ona. „Chtěla bych opravdu všechny varovat, ať si dají na podvodníky pozor!“