30. 11. Ondřej
Strach o Bardotovou. Zotavuje se, žádá o ohleduplnost a respektování soukromí

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot Foto: BENAROCH
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Jen několik týdnů po minulé hospitalizaci se znovu zvedá vlna obav o zdravotní stav sexsymbolu evropského i světového filmu. Fanoušky nyní zneklidňují informace, že herečka Brigitte Bardotová musela opět do nemocnice.

Někdejší francouzská filmová hvězda Brigitte Bardotová dnes uklidňovala zájem veřejnosti o své zdraví, vyvolané zprávami tisku o opětovné hospitalizaci. V prohlášení, které agentuře AFP zaslala její nadace, uvedla, že se v současné době zotavuje, a požádala o respektování svého soukromí.

bardot, žena
bardot, žena

Sex symbol Brigitte Bardotová slaví už 90. narozeniny, úchvatné rysy ale zůstávají

Celebrity

„Brigitte Bardotová si přeje všem připomenout, že se v současné době zotavuje a že by ocenila ohleduplnost ke svému soukromí. Naléhavě žádá všechny, aby zůstali klidní,“ uvádí se v prohlášení Nadace Brigitte Bardotové. „Přeje si uklidnit všechny, kdo si o ni skutečně dělají starosti, “ uvedla nadace, která se věnuje ochraně zvířat.

ČTĚTE TAKÉ: Bardot, Birkin a Faithfull: 3 ikony minulého století, které všichni kopírují

V pondělí deník Var-Matin informoval, že jednadevadesátiletá filmová hvězda byla měsíc po operaci znovu hospitalizována v Toulonu. „BB se ještě v 70. letech minulého století zřekla další herecké dráhy, aby bojovala za práva zvířat. Svůj čas dělí mezi své slavné sídlo La Madrague v letovisku Saint-Tropez na jihovýchodě Francie a druhý domov La Garrigue na venkově, kde žijí zvířata a kde je soukromá kaple. Loni v květnu v rozhovoru se stanicí BFMTV uvedla, že žije jako farmářka, obklopená svými ovcemi, prasaty, psy, kočkami, oslem a poníkem, a nevlastní mobilní telefon, ani počítač.

Zdroj: ČTK, nicematin.com

