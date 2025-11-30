Někdejší francouzská filmová hvězda Brigitte Bardotová dnes uklidňovala zájem veřejnosti o své zdraví, vyvolané zprávami tisku o opětovné hospitalizaci. V prohlášení, které agentuře AFP zaslala její nadace, uvedla, že se v současné době zotavuje, a požádala o respektování svého soukromí.
Strach o Bardotovou. Zotavuje se, žádá o ohleduplnost a respektování soukromí
Jen několik týdnů po minulé hospitalizaci se znovu zvedá vlna obav o zdravotní stav sexsymbolu evropského i světového filmu. Fanoušky nyní zneklidňují informace, že herečka Brigitte Bardotová musela opět do nemocnice.
„Brigitte Bardotová si přeje všem připomenout, že se v současné době zotavuje a že by ocenila ohleduplnost ke svému soukromí. Naléhavě žádá všechny, aby zůstali klidní,“ uvádí se v prohlášení Nadace Brigitte Bardotové. „Přeje si uklidnit všechny, kdo si o ni skutečně dělají starosti, “ uvedla nadace, která se věnuje ochraně zvířat.
ČTĚTE TAKÉ: Bardot, Birkin a Faithfull: 3 ikony minulého století, které všichni kopírují
V pondělí deník Var-Matin informoval, že jednadevadesátiletá filmová hvězda byla měsíc po operaci znovu hospitalizována v Toulonu. „BB“ se ještě v 70. letech minulého století zřekla další herecké dráhy, aby bojovala za práva zvířat. Svůj čas dělí mezi své slavné sídlo La Madrague v letovisku Saint-Tropez na jihovýchodě Francie a druhý domov La Garrigue na venkově, kde žijí zvířata a kde je soukromá kaple. Loni v květnu v rozhovoru se stanicí BFMTV uvedla, že žije jako farmářka, obklopená svými ovcemi, prasaty, psy, kočkami, oslem a poníkem, a nevlastní mobilní telefon, ani počítač.