Štěpána Kozuba přistihla maminka při masturbaci s umělou vaginou

U dívek tou dobou neměl moc úspěchů. Jistě za to mohlo i to, že trpěl velkou nadváhou. „Když jsme měli v šesté třídě povinné plavání, já jsem měl v té době 130 kg závodní váhu. Měl jsem větší prsa než půlka třídy i než paní učitelka,“ řekl s tím, že hledal výmluvy, jak se kurzu plavání a tím i svlečení do plavek vyhnout. „Protože jsem věděl, že když taťka chtěl jít s mamkou na bazén a ona mu řekla, že nemůže, protože má měsíčky… Nevěděl jsem, co to je, ale věděl jsem, že to funguje. Mamka měla zaklínadlo, po kterém nemusela do vody. Takže když paní učitelka řekla, ať jdu do vody, řekl jsem jí, že mám měsíčky,“ dodal se smíchem.