Šporcl a Kodetová prodávají svůj domov za 54 milionů korun

Herečka Barbora Kodetová a houslový virtuóz Pavel Šporcl tvoří už dlouhé roky stabilní pár. To se ale však nedá říct o jejich vztahu k místům, kde žijí. Ty totiž pravidelně opouštějí.
Barbora Kodetová a Pavel Šporcl, kteří společně vychovávají tři dcery, se rozhodně nestěhují poprvé. „Sedm let jsme žili na Točné, sedm let v Holešovicích a sedm let v Říčanech. Je čas jít dál,“ říká s úsměvem Šporcl, kterého vůbec netrápí, že opustí neuvěřitelný luxus.
Pozemek u dobu má neuvěřitelné tři tisíce čtverečních metrů a nechybí ani bazén s protiproudem. Dvojice ho před lety koupila za 25 milionů korun, a tak požadovaná cena 54 milionů je vážně skvělé zhodnocení majetku. „Zájemce už máme,“ říká Šporcl. O tom, že cena není přemrštěná, svědčí slova odborníka na reality. „Ono to může vyznít komicky, ale ten dům je na poměr cena výkon vlastně ještě levný,“ říká Petr Janovský z Broker Consulting.
A jaký je vlastně důvod stěhování slavné rodiny? Velmi prostý. Tři slečny, které společně vychovávají, dospívají a jejich potřeby se mění. Momentálně je jim tak lépe ve městě a každodenní dojíždění se stalo neúnosným. Nejstarší, dnes už dospělá dcera Lily studuje návrhářství, prostřední Violetta jde v otcových stopách a studuje hru na housle na Pražské konzervatoři a nejmladší Sophia se zase vydala cestou své matky a točí jednu roli za druhou. Je tak jasné, že ruch velkoměsta jim teď vyhovuje lépe.