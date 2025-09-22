Celá tahle šaráda nadzvedla ze židle i Dopitovu manželku a Soukupovu bývalou přítelkyni Agátu Hanychovou. „Musím se k tomu nějak vyjádřit. K soudu, který dneska vyvolal Jaromír, otec naší společné dcery, proti mému manželovi. Nedostavil se, protože můj manžel by byl vyzván, ať na to řekne svůj názor. A asi by se mu ten názor nelíbil, celá ta pravda, takže se radši nedostavil. A tímhle my zatěžujeme český soudy. My s tím nesouhlasíme, já ani můj manžel nic nevyvoláváme, poctivě všude chodíme a už toho mám fakt po krk. Mělo by být nějaký síto, co k soudu může a co ne, protože tohle je plýtvání peněz z našich daní a je to celý na hlavu, mozek mi to nebere,“ rozohnila se Hanychová ve Stories na Instagramu. Nejvíc jí na tom vadí, že čekací lhůty u soudu jsou dlouhé a protahuje se například spor ohledně péče o dceru Rozárku. „A na soud o Rozárku já budu čekat, čekat a čekat a takovýhle píč*viny se budou řešit, já tomu nerozumím," dodala naštvaně.
Zdroj: Blesk, Expres