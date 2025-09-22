Ikona počasí
Soukup k soudu s Dopitou nepřišel. „Řeší se nesmysly z našich daní,“ zuří Hanychová

Jaromír Soukup
Jaromír SoukupFoto: Profimedia
Jaromír Soukup
Jaromír SoukupFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

U pražského obvodního soudu dnes mělo proběhnout stání mezi Miroslavem Dopitou a Jaromírem Soukupem. Druhý jmenovaný, který žalobu podal, se ale nedostavil, a tak bylo jednání zrušeno.

S netrpělivostí se dnes dostavil Miroslav Dopita, manžel Agáty Hanychové, k soudu, kam ho pohnal zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup kvůli údajné pomluvě ohledně jejich loňského sporu, jenž vyvrcholil rvačkou na pozemku Hanychové v pražském Suchodole. Na svého soka ale čekal marně, a tak bylo stání zrušeno. 

Hanychová a Dopita
Hanychová a Dopita

„Nechám to na manželovi,“ hlásí Hanychová a Dopita chystá trestní oznámení

Celebrity

Soukup přitom ještě před nedávnem působil hodně bojovně. „Já ho zažaloval, protože lže a zinscenoval neuvěřitelnou věc. Budeme mít spor s Dopitovou a Dopitou, za což jsem rád, protože s ním mám nevyřízené účty,“ řekl ve svém placeném podcastu. Toho se ale Dopita ani v nejmenším nezaleknul a do soudní budovy přišel v dobrém rozmaru. 

To, kvůli čemu ho Soukup žaluje, dle svých slov považuje za „nějaké myšlenkové pochody a jeho domněnky. Z jednání před soudem neměl strach. „Já budu samozřejmě vycházet z pravdy a hrozně se mu tam vysměju. Těším se na ten soud, protože to je opravdu jako večeře s blbcem. Těším se na to hrozně,“ řekl webu Expres. A i po zrušeném jednání působil velmi uvolněným dojmem. Za Soukupa se dostavil jen jeho právní zástupce, který poskytl krátké vyjádření. „Hovořil jsem s právním zástupcem žalovaného a myslím si, že smírné jednání by bylo namístě,“ řekl Soukupův advokát. 

Celá tahle šaráda nadzvedla ze židle i Dopitovu manželku a Soukupovu bývalou přítelkyni Agátu Hanychovou. „Musím se k tomu nějak vyjádřit. K soudu, který dneska vyvolal Jaromír, otec naší společné dcery, proti mému manželovi. Nedostavil se, protože můj manžel by byl vyzván, ať na to řekne svůj názor. A asi by se mu ten názor nelíbil, celá ta pravda, takže se radši nedostavil. A tímhle my zatěžujeme český soudy. My s tím nesouhlasíme, já ani můj manžel nic nevyvoláváme, poctivě všude chodíme a už toho mám fakt po krk. Mělo by být nějaký síto, co k soudu může a co ne, protože tohle je plýtvání peněz z našich daní a je to celý na hlavu, mozek mi to nebere,“ rozohnila se Hanychová ve Stories na Instagramu. Nejvíc jí na tom vadí, že čekací lhůty u soudu jsou dlouhé a protahuje se například spor ohledně péče o dceru Rozárku. „A na soud o Rozárku já budu čekat, čekat a čekat a takovýhle píč*viny se budou řešit, já tomu nerozumím," dodala naštvaně. 

Zdroj: Blesk, Expres

