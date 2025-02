„Nechám to na manželovi,“ hlásí Hanychová a Dopita chystá trestní oznámení

Podle zprávy jsou Soukup i Hanychová s Dopitou podezřelí ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Jenže nikdo z nich to nechce nechat být a vytáhli do dalšího boje. Jediná změna je, že Hanychová se od všeho podle svých slov odteď distancuje a vše nechá na bedrech svého manžela. „Říká se, že moudřejší ustoupí, ale v některých případech už to překračuje všechny meze. Já jsem na prvním místě máma, která musí být pro svoje děti klidná, a proto vše deleguji na svého manžela, vše bude večer na jeho Instagramu. Nechtěli jsme to, ale pohár přetekl,“ napsala v neděli odpoledne do svých instastories Agáta.