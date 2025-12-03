Podnikatelka a influencerka Lenka Dragounová proslula také jako blízká přítelkyně hudebníka Felixe Slováčka, kdy je mnohými označovaná jako jeho múza. Na sociálních sítích je velmi aktivní, jejím sledujícím tak bylo divné, že se dlouhé dva týdny nepřihlásila s novým příspěvkem. Naposledy fanoušky potěšila odvážnou fotkou, kde byla pokrytá pouze bahnem v lázních. Teď vysvětlila, co za odmlkou stojí.
Slováčkova múza Lenka Dragounová bojovala po návratu z dovolené o život
Z dovolené přímo do nemocnice — tak skončila zpěvačka Lenka Dragounová. Ihned po návratu lékaři zaznamenali příznaky, které je přiměly k podezření na embolii a bez odkladu nasadili léčbu.
„Přátelé, dlouho jsem tu nebyla a chci se s vámi podělit o důvod. Poslední dny byly takové těžší. Po návratu z Itálie, kde jsem lyžovala ve 3 500 metrech, v extrémním mrazu a silném větru, se mi už cestou domů udělalo zle. Začaly mě bolet šíleně hrudník, špatně se mi dýchalo a během chvíle mi oteklo od nohou celé tělo (5 litů vody). Najednou jsem měla pocit, že nemůžu popadnout dech a že se děje něco opravdu vážného," začala své vyprávění o jednom z nejděsivějších zážitků svého života. Lékaři její potíže nebrali vůbec na lehkou váhu.
„V nemocnici mi krevní testy ukázaly mnohonásobně — tisícinásobně — překročené hodnoty ukazující na selháni srdce. Lékaři začali běhat, obávali se plicní embolie nebo infarktu. Byly to momenty, které člověku proběhnou hlavou jako zpomalený film: strach, nejistota, úplná bezmoc. A obrovské uvědomění, jak křehký může být život, i když si to často nechceme připustit. Naštěstí při hospitalizaci a následné léčbě se ty nejhorší diagnózy nepotvrdily a kapačky, injekce, ředění krve, to vše zabíralo. Můj stav se stabilizoval a nyní jsem už doma a v pořádku i když přesná příčina zatím není jasná,“ napsala influencerka ke snímku z nemocničního lůžka.
„Protože jakékoli vyšetření po stabilizaci v nemocnici spíše ukazovalo opak, ze jsem zcela zdravá. Tak mě čekají ještě další vyšetření k uzavřeni příčiny. Jsem ale vděčná, že jsem teď v bezpečí a pod peci. Upřímně, bála jsem se. A tahle zkušenost mi připomněla, jak rychle se může všechno změnit během jediné vteřiny. Chci poděkovat všem lékařům a sestřičkám u svaté Anny v Brně za profesionální i lidský přístup. A vám všem nejbližším, kteří jste mi psali, mysleli na mě a posílali podporu — znamená to pro mě víc, než dokážu popsat. Važme si zdraví, není to samozřejmost,“ uzavřela Dragounová.
Zdroj: Instagram Lenky Dragounové