Včera uplynul rok ode dne, kdy druhému ataku rakoviny podlehla zpěvačka Anna Slováčková. Je tak jasné, že toto datum je pro celou její rodinu velmi bolestivé. Saxofonista a otec Aničky Felix Slováček se rozhodl svolat své nejbližší, aby v tento den nebyl nikdo sám a mohli na Annu zavzpomínat společně.
Slováček svolal rodinu: Rok po smrti Aničky společně vzpomínali v Českém ráji
Smrt milovaného člověka čas úplně nezahojí – jen se s ní člověk postupně učí žít. Rodina zpěvačky Anny Slováčkové si proto první výročí jejího odchodu připomněla společně, aby na bolestivý den nikdo nemusel zůstat sám. Pro jejího otce Felixe Slováčka i další blízké jsou vzpomínky na Aničku stále velmi živé – a právě ty jim pomáhají těžké chvíle zvládat.
Výročí její smrti se rozhodli strávit na chalupě v Českém ráji, kde to zpěvačka milovala a kde je také rozprášena část jejího popela. On, jeho syn Felix Slováček jr. a jeho děti vyrazili na chalupu už v pátek, Aniččina maminka, zpěvačka Dagmar Patrasová však nezvládla opustit Prahu. Nakonec ale sebrala zbytky sil a za zbytkem své rodiny na chalupu dorazila v pondělí, tedy úředně v den, kdy uplynul rok od okamžiku, kdy Anna zemřela. To, že Patrasová přece jen přijela, Slováček velmi ocenil. „Jsem rád, že přijela Dáda, Felix i vnuci. Takhle by si to Anička přála,“ řekl Blesku.
Rozpovídal se také o tom, jak tento den společně strávili. „Hodně jsme si povídali, vzpomínali a šli jsme také na to místo, kde jsme Aničku blízko chalupy na její přání částečně rozprášili. A zazpívali jsme si její píseň Je čas zastavit čas, najít si chvíli a být k sobě milí,“ řekl k tomu dojatě Slováček. „Byl to smutný, ale vlastně krásný den. Anička byla určitě s námi,“ dodala hudebník. Prozradil také, že po obědě se rodina přesunula do Prahy, kde společně navštívili hrob ve Strašnicích, kde je také uložena část popela.
Deníku také řekla, jak zvládají žít po takové tragédii. „Dáda se snaží, já se snažím… Vnuci jsou pro nás velkou motivací, jsme hrdí na našeho syna Felixe, jakou má krásnou rodinu a jak se mu pracovně daří. Anička nám moc chybí, ale věřím, že nás sleduje a je ráda, jak pečujeme o její odkaz,“ hlesl smutně. Jeho samotného zachraňuje obrovské pracovní tempo. „Muzika je pro mě lék a během času, kdy jsem na pódiu, dokážu alespoň na chvíli zapomenout na tu tragédii, kterou jsme zažili,“ dodal.