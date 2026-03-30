Křest knihy Anička připomněl bolestnou realitu, se kterou se rodina Anny Julie Slováčkové (†29) stále vyrovnává. Byt na pražských Vinohradech, kde zpěvačka strávila poslední období života a kde před rokem podlehla druhému návratu rakoviny, zůstal po jejím odchodu prázdný. Než se z něj odstěhoval i její partner Matěj Růžička, ještě nějaký čas tam pobýval. Nakonec ale odešel a v bytě nechal vše tak, jak to Anička znala.
Byt po Anně Julii Slováčkové zůstal prázdný. Felix Slováček přiznal, že se do něj stále nedokáže vrátit
Křest vzpomínkové knihy Anička otevřel téma, o němž rodina dosud mluvila jen velmi opatrně. Byt, v němž Anna Julie Slováčková prožila poslední měsíce života, po její smrti osiřel a její otec Felix Slováček přiznal, že do něj od té doby nedokázal vstoupit. Bolestná ztráta je pro nejbližší stále příliš čerstvá.
Právě o tomto místě, které bylo svědkem šťastných i nejtěžších chvil, promluvil na křtu knihy Aniččin otec Felix Slováček. Přiznal, že návrat do bytu je pro něj stále nad jeho síly. „Od té doby, co se to stalo, jsem tam nebyl! Nedokážu tam jít,“ řekl legendární saxofonista. Když pak dostal nabídku, aby pro připravovanou knihu vybral fotografie své dcery, zjistil, že ani to nezvládne osobně. „Když mne Nakladatelství Olympia požádalo, zda bych do knihy připravil fotografie Aničky, nedokázal jsem tam jít. To pak všechno udělala Dáda,“ doplnil Slováček.
V rámci dědického řízení připadl byt Aniččinu bratru Felixovi mladšímu a jeho synovi, který nese stejné jméno. Rodina ale zatím budoucnost nemovitosti řešit nechce. „Myslím, že teď není čas řešit, co bude s bytem dál. Je to pro nás vše příliš brzy,“ řekl nejstarší Felix.
Místo praktických rozhodnutí se teď Slováčkovi soustředí hlavně na to, aby byli spolu. O Velikonocích se mají sejít na chalupě v Českém ráji, kterou měla Anička ze všech míst nejraději. Letošní svátky tak budou mít pro rodinu ještě silnější náboj, protože na Velikonoční pondělí uplyne přesně rok od její smrti.
Na smutné výročí vzpomíná Felix Slováček i prostřednictvím knihy, kterou připravil společně s novinářem Lubošem Procházkou. Zatímco on sám zvolil tuto osobní formu připomínky, členové Aniččiny kapely se podle všeho do veřejného uctění její památky zatím nepouštějí. Podle jejího otce je na podobné gesto stále příliš brzy.
Přesto připouští, že v budoucnu by se taková vzpomínka mohla uskutečnit. „Je to na ně brzy. Ale myslím, že jednou takový vzpomínkový koncert bude. Sám hraju s Big Bandem na akcích směs jejích hitů,“ svěřil Nedělnímu Blesku Slováček.