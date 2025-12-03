Letošní Vánoce budou pro saxofonistu Felixe Slováčka jiné hned z několika důvodů. Tím nejdůležitějším a nejsmutnějším je to, že to budou první vánoční svátky prožité bez jeho dcery Anny Slováčkové, která letos 6. dubna podlehla rakovině. Tím druhým, o poznání veselejším, je to, že letos vydává své historicky první vánoční album. Jenže ani to se neobešlo bez potíží.
Slováček měl absurdní požadavky na focení v kostele. Teď se chystá na Vánoce bez dcery
Na přebal alba si Slováček přál snímky z kostela Panny Marie Těšitelky v Dobré vodě u Nových Hradů. Je to poutní místo, kterému se přezdívá Jihočeské Lurdy. Jako fotografa si vybral svého dávného kamaráda Miloše Schmiedbergra. Ten si ale na na spolupráci se Slováčkem stěžuje. „Představte si, že mi v kostele řekl, abych odmontoval obraz z oltáře a dal tam jeho podobiznu,“ popsal pro Aha! Schmiedberger rozhořčeně s tím, že zorganizovat takové focení není vůbec jednoduché.
„Musel jsem napsat žádost biskupovi, aby nám vystavil povolení. Felix je jako dítě. Když něco chce, jen natáhne ruku…“ říká o saxofonistovi jeho dlouholeté spolupracovník s tím, že hudebník není zvyklý na odmítnutí. I poté, co povolení dostali, to pro fotografa nebylo jednoduché. Vzhledem k tomu, že mu osmdesátka klepe na dveře a Slováček po něm chtěl i fotografii kupole, musel si lehnout na studenou kostelní zem, aby požadované snímky pořídil.
Práce na vánočním albu byla pro Slováčka důležitá i proto, že mu pomáhá odpoutat myšlenky od osobní tragédie a od toho, že letos to budou první svátky bez milované dcery. „Odmalička mám Vánoce rád. I koledy. Přitom jsem nikdy neměl čas a příležitost nahrát je. Těším se na svátky, ale budou letos poznamenané odchodem Aničky a vlastně vůbec nevím, kde je budu trávit,“ přiznal smutně saxofonista.