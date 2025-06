Šetřivá Diana Kobzanová našla cestu, jak ušetřit na prázdninách v Americe

Se třemi dcerami se spolu s partnerem, hokejistou Michaelem Frolíkem, rozhodli strávit 24 hodin v luxusním hotelu. „Vypravili jsme se do hotelu, který je pět minut od našeho domu, prostě změnit prostředí. Já jsem s maličkou jela na noc domů, Frolda si to užil s velkýma holkama se vším všudy i se servisem. Holky řvaly, vůbec nechtěly domů. Zato my se s Froldou dávali do kupy ještě tři dny, náročný to bylo. Ale užito na sto procent a zítra si vyrazíme do jiného hotelu,“ popsala Kobzanová jejich plány a vzápětí vysvětlila, proč dělají rezervace jen na jednu noc a na poslední chvíli.