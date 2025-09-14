Saskia Burešová se s manželem rozloučila v soukromí: „S láskou, Saša“

Na smuteční obřad přišla zadním vchodem, doprovázena synem Petrem, jeho manželkou Natálií a vnučkami. Ti ji neopustili ani na okamžik a snažili se jí v těžkých chvílích poskytnout co největší oporu.
Obrovský smutek, ale i mimořádná vnitřní síla. Hvězda České televize Saskia Burešová se obávala, že poslední rozloučení se svým manželem, režisérem Petrem Obdržálkem (†84), nezvládne.
Na smuteční obřad přišla zadním vchodem, doprovázena synem Petrem, jeho manželkou Natálií a vnučkami. Ti ji neopustili ani na okamžik a snažili se jí v těžkých chvílích poskytnout co největší oporu.
Burešová se rozhodla uspořádat obřad pouze v úzkém rodinném kruhu a za účasti nejbližších přátel. Chtěla mít prostor pro tiché a intimní rozloučení. „Petr se celý život důsledně vyhýbal veřejným akcím, jak bych mu asi mohla uspořádat velký veřejný pohřeb a po něm kar?“ vysvětlila pro Blesk. „Vím, že by si to nepřál a popřela bych tím celý jeho naturel. Musela jsem mu v tomto směru vyhovět a udělat to pro něj…“. Petr Obdržálek zemřel 3. září po následcích mozkové mrtvice.
Ve strašnickém krematoriu, kde se obřad odehrával, seděla vdova v klobouku se širokou krempou a tmavými brýlemi. Přestože prožívala jednu z nejtěžších chvil svého života, působila statečně a důstojně. Rozloučení se neslo v tichém a komorním duchu – bylo to symbolické zakončení manželství, které trvalo neuvěřitelných 55 let.
Na obřad dorazilo jen několik nejbližších přátel a spolupracovníků. Za Českou televizi promluvil manažer vývoje Radomír Šofr: „Petr Obdržálek zasvětil svůj život televizi a pomáhal budovat tvář současné České televize, jak ji diváci znají. Tvořil pro ni šedesát let.“ Připomněl i jeho zásluhu na pořadu Kalendárium, které se s hlasem Saskie Burešové stalo nedělní televizní tradicí.
U rakve bylo rozmístěno jen několik věnců. Rudé růže od vnuček Alenky a Niny zdobily přímo rakev, další – od syna Petra a jeho manželky Natálie – tvořily bílý věnec. Saskia zvolila kombinaci rudých růží, lilií a nevěstina závoje. Její vzkaz byl krátký a dojemný: „S láskou, Saša.“ Závěrečný věnec ve žluté barvě poslala Česká televize jako projev díků.
Česká televize nabídla Saskii, že v případě potřeby odloží natáčení Kalendária. Ona to ale odmítla. Práci bere jako součást života a důležitou oporu i v těžkých chvílích.