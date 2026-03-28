Herečka Šárka Krausová, dříve Vaculíková, si už několik měsíců zvyká na novou životní roli – mateřství. Svého syna Olivera si ale po narození nechávala jen pro nejbližší a veřejnosti ho dlouho neukazovala. Teď se rozhodla udělat výjimku a vůbec poprvé sdílela společnou fotografii.
Šárka Krausová poprvé ukázala syna Olivera. O porodu promluvila otevřeně
Herečka Šárka Krausová si své první týdny v roli maminky nechávala jen pro sebe a nejbližší. Teď ale udělala výjimku a vůbec poprvé zveřejnila společnou fotografii se synem Oliverem. Zároveň přiznala, že porod neproběhl bez komplikací, a poděkovala personálu příbramské porodnice za péči i lidský přístup.
Jako první se o šťastnou novinu podělil její manžel Ondřej Kraus, který na konci ledna oznámil, že se stal otcem. Protože si přál, aby měl chlapeček stejné iniciály jako on, dostal jméno Oliver. Na první rodinný snímek si ale fanoušci museli ještě nějaký čas počkat.
Když se pak herečka konečně ozvala na sociálních sítích, neskrývala dojetí ani vděčnost. „Děkujeme vám, doktorky a sestřičky z příbramské porodnice! Díky vám jsme TŘI,“ napsala ke společné fotografii s miminkem. Zároveň přiznala, že příchod syna na svět neproběhl úplně hladce. „Musím přiznat, že porod neprobíhal úplně bez komplikací, ale díky profesionalitě, skvělé komunikaci a laskavosti personálu se nám na tento zásadní životní zlom vzpomíná s nejhlubší pokorou,“ svěřila se.
Podle úsměvů na první zveřejněné fotografii je ale zřejmé, že manželé, kteří se vzali před třemi lety, prožívají velmi šťastné období. Jakmile snímek zveřejnili, okamžitě se pod ním začaly objevovat gratulace od fanoušků i kolegů z branže. „Moc vám to sluší! Obrovská gratulace,“ vzkázala například herečka Elizaveta Maximová.