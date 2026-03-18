Jana Birgusová, dnes jednačtyřicetiletá ostravská rodačka, měla k umění blízko od dětství. Věnovala se baletu, hře na kytaru i zpěvu, což ji nakonec dovedlo ke studiu hudebně-dramatického oboru na Pražské konzervatoři, kde v roce 2007 absolvovala. Již během studií sbírala zkušenosti v komparzu Divadla na Vinohradech a v inscenacích Divadla Konzervatoře jako Ťululum nebo Krvavá svatba. Skutečný průlom však přišel s rolí v Ulici. Postava Lídy Farské byla od začátku koncipována jako dívka s nízkým sebevědomím, která bojuje se svou vizáží. Režisér Dušan Klein tehdy herečce navrhl, že ji budou vycpávat, aby vypadala silnější, ale Birgusová se rozhodla pro autentičnost. Kvůli roli záměrně přibrala pěkných 15 kilo. Své tehdejší stravovací návyky popsala s odstupem času velmi otevřeně: „Prostě jsem se nehýbala, přestala jsem chodit cvičit a pořád jsem jedla. Ale opravdu pořád. Tehdy jsem si nebrala servítky a házela do sebe, co se dalo, třeba i o půlnoci.“ Tato oběť se vyplatila, její postava byla díky tomu uvěřitelná, i když se sama herečka ve svém těle po čase přestala cítit dobře. Jakmile jí tvůrci dovolili zhubnout, využila tehdy velmi populární Margitovu dietu a váhu shodila zpět na svou původní úroveň.
Lídu z Ulice byste dnes nepoznali. Prošla sektou, přežila únos a „vypařila“ se do ciziny
Dramata před kamerou: Únos, sekta a klaustrofobie
Role Lídy Farské nebyla náročná jen fyzicky, ale i psychicky. Scenáristé jí připravili sérii drsných dějových linek: nešťastnou lásku k homosexuálovi, útěk k nebezpečné sektě, práci na farmě pro drogově závislé až po vztah se starším profesorem. Nejvíce však Janu Birgusovou potrápilo natáčení únosu a věznění v chatě. Herečka přiznala, že brečet před kamerou tak, aby to bylo věrohodné, bylo vyčerpávající a často ji z toho bolela hlava. Skutečný teror však zažívala při scénách v kufru auta. „To bylo strašné, protože já trpím klaustrofobií, docela těžkou. A ten kufr pro mě byl fakt hodně stísněný. Při natáčení vždycky pomocná režisérka přiběhla hned, jak se řeklo Stop!, a rychle kufr otvírala,“ vzpomínala na náročné chvíle. Dokonce se bála, že se mechanismus kufru zasekne. Během věznění na chatě, které se natáčelo v březnu, navíc panovaly mrazivé podmínky. „Byla tam hrozná zima! Hlavně ten první den. Ta chata nebyla vytopená, my už s Ilonkou (Svobodovou) měly pomalu letní oblečení… Naštěstí nás štáb vždycky zababušil do péřovek,“ popsala Birgusová drsné zákulisí. Kromě zimy se potýkaly i s místností zakouřenou kvůli ucpanému krbu nebo s lepicími páskami přes ústa, které jim dráždily kůži.
Kam zmizela Lída Farská?
Po odchodu z Ulice se Jana objevila ještě v několika dalších seriálech jako Cukrárna nebo Ohnivé kuře, kde ztvárnila menší role. Věnovala se také dabingu, její hlas mohou diváci znát například ze série Letopisy Narnie. Přestože se objevovala i na divadelních prknech společností Háta či Aqualung, její profesní dráha v Česku začala postupně ustupovat do pozadí ve prospěch rodiny. V roce 2017 se jí narodil syn Max. Krátce poté přišel zásadní životní zlom. Její manžel Martin získal pracovní nabídku v Belgii a Jana se rozhodla ho následovat. Před několika lety se tak celá rodina odstěhovala do Bruselu. Odchod do zahraničí pro ni nebyl snadný, zejména kvůli obavám z jazykové bariéry. „Já jsem měla navíc tu nevýhodu, že tady se sice člověk domluví i anglicky, ale moje angličtina byla hrozně špatná. Takže jsem měla stres z toho, jestli se vůbec s někým domluvím. A také strach o děti, tehdy tedy ještě jen o syna, že kdyby se mu cokoli stalo, nebudu schopná reagovat, komunikovat s lékaři,“ svěřila se se svými počátečními úzkostmi.
Život v Bruselu: Od plen k režii
Navzdory počátečním obavám se Jana Birgusová v Bruselu úspěšně usadila. Její rodina se rozrostla o dceru a herečka našla způsob, jak skloubit mateřství s láskou k divadlu i v cizí zemi. Nechtěla jen nečinně sedět doma, a i když byla připravená pracovat třeba v kavárně, osud ji opět zavál k umění. V Bruselu se zapojila do českého ochotnického spolku Jen tak, který sdružuje krajany. Birgusová se postupem času stala jeho vedoucí a začala se věnovat režii. Pod jejím vedením soubor nastudoval například populární hru Společenství vlastníků nebo Erbenovu Kytici. Kromě toho vede dramatický kroužek pro české děti a spolupracuje s projektem Česká škola bez hranic, kde pomáhá s výukou češtiny pro nejmenší.
Návrat před kamery?
Přestože Jana Birgusová v Bruselu žije naplněný život, na svou původní profesi nezanevřela. Na otázku, zda by se chtěla k profesionálnímu herectví v Čechách vrátit, odpovídá upřímně, ale skepticky: „Lhala bych, kdybych řekla, že ne. Ale už to asi nepůjde. Až se vrátíme – a jestli se vůbec vrátíme – tak už budu starší a zapomenutá.“ Pro fanoušky nekonečného seriálu tak asi navždy zůstane Lídou Farskou. I když kdo ví, jak ještě život zamíchá karty.