V roce 2022 porodila herečka Sára Donutilová den před termínem porodu syna Matyáše, který se ale bohužel narodil mrtvý. Celé těhotenství probíhalo bez komplikací, ale den před termínem přestala Sára cítit pohyby miminka. Mateřský instinkt jí tak našeptával, že něco není v pořádku. „Kvůli tomu jsem jela do porodnice a ta intuice byla bohužel správná,“ rozvyprávěla se Donutilová o nejtěžších okamžicích svého života.
Sára Donutilová prozradila, co způsobilo smrt jejího syna. Ve druhém těhotenství se musela léčit
Dnes je herečka Sára Donutilová šťastnou maminkou ročního chlapečka Eliáše. Ještě předtím si ale prošla obrovskou tragédií, kdy porodila mrtvého syna. Až nyní našla sílu hovořit o tom, co jeho smrt způsobilo.
Herečka v podcastu Mámy sobě také poprvé promluvila o tom, co smrt syna způsobilo. „Častokrát se vůbec nepřijde na to, co se stalo. U mě, po mnoha genetických testech a vyšetřeních, se zjistilo, že mám MBL deficit. To je imunologické, kdy vám chybí prvotní imunita, takže se pak může hrozně snadno cokoliv chytit. A druhý projev tohohle deficitu jsou právě věci jako předčasné úmrtí miminka a potraty,“ prozradila manželka herce Martina Donutila. Ten byl podle jejích slov také tím člověkem, který jí nejvíce pomohl se vzpamatovat. Je také velmi šťastná, že tato událost jejich vztah nezničila, ale naopak posílila.
Vrozený imunologický deficit ovlivnil i její druhé těhotenství. „To následný těhotenství jsem byla celou dobu úplně od začátku hlídaná a celý těhotenství jsem si musela každý den píchat injekce a ob týden jsem si doma dávala infuze. Měla jsem i imunologickou biologickou léčbu, píchala jsem si imunoglobuliny doma. Takže mě měli pod kontrolou jak v porodnici, tak na imunologii a celou dobu mě hlídali,“ rozpovídala se Donutilová. „Mám štěstí, že se zjistilo aspoň něco, protože spousta žen tu odpověď nikdy nedostane. A v tom je to podle mě taky strašně náročný, ne že by vám to nějak pomohlo zjistit, že máte nějakou diagnózu, ale ta hlava furt přemýšlí nad tím, co jsem pokazila, co jsem mohla udělat jinak, můžu za to já? To jsou věci, které vás napadají,“ prozradila, čím vším si musela projít.
Tato bolestná zkušenost ji dovedla k tomu, že se stala ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která se věnuje pomoci ženám, které si prošly ztrátou dítěte. „Já jsem vůbec netušila, že se něco takovýho může stát. Měla jsem pocit, že jsem na to sama, že jsem jediná, komu se to stalo. Pak jsem zjistila, že takových příběhů jsou tisíce. Kdyby to mělo pomoct jedinýmu člověku, tak mi to za to stojí,“ vysvětluje, co ji vedlo k tomu nabídku přijmout. „Dělají velmi záslužnou věc a to jsou memory boxy, které dávají do porodnice, a to je vlastně jediná věc, která vám po tom mrtvým miminku zůstane. A tam většinou máte čepičku, ve který bylo to miminko, nějaká hračka, karta z porodnice. Už jsem slyšela i názor, že je to morbidní, ale myslím si, že to je pro lidi, který to nezažili, ale ve chvíli, kdy máte k čemu se vrátit, tak je to strašně důležitá věc mít něco hmotnýho. Mně to pomáhá čas od času se mít k čemu vrátit,“ uzavřela smutné téma.