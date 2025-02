Šafářová prozradila, proč Plekancovi starší synové nesportují. Může za to Vondráčková

A právě to je třecí plocha, kterou má její muž se svou bývalou ženou, zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Jejich dva synové Matyáš a Adam se tak žádnému sportu pravidelně nevěnují. "Plavali, teď už moc neplavou a bohužel nedělají nic na nějaký úrovni," posteskla si Šafářová v podcastu Mámy sobě. "Oni by to museli podporovat oba dva rodiče a myslím, že ze strany Lucky tam ta podpora moc nebyla. Tak on to tak vzal, že je nemůže nutit k něčemu, co nechtějí. Nechává to na nich," dodala bývalá tenistka.