"S truchlením by nás Anička poslala někam," říká o Slováčkové v Ordinaci producentka

„Scenáristé a produkce byli po celou dobu připraveni na variantu, že když Anička večer zavolá, že druhý den nemůže točit, natáčecí plán se buď přeskládá a bude se s Aničkou točit, až jí zase bude lépe, nebo se přepíšou obrazy, v nichž měla následující den hrát. Neustále všichni v Ordinaci myslíme na to, jak statečná byla, protože taková situace nastala opravdu jen párkrát,“ říká Matásková s tím, že s její postavou se diváci setkají i na podzim. Co však bude s rolí dál, zatím neví. „Uvidíme, jak její příběh dovyprávíme. Zatím i my potřebujeme čas, protože je nám po Aničce hodně smutno. Její láskyplná, neuvěřitelně silná osobnost nám nikdy nepřestane chybět.“