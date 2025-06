Rvačka Jaromíra Soukupa s Miroslavem Dopitou bude mít dohru u soudu

„Bylo to připravené. Panu Dopitovi nedávno skončila podmínka, tak už si to asi mohl dovolit,“ stěžoval si po bitce. „Já byl ten, kdo byl napaden, navíc takzvaným boxerem,“ trvá si na svém zkrachovalý mediální magnát a k soudu Dopitu žene aspoň kvůli pomluvě. „Je to občanskoprávní žaloba. Žaluje mě za domnělou pomluvu. Ale těším se na to,“ řekl pro Extra.cz Dopita s tím, že se uvidí začátkem července u soudu.