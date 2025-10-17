Rudolf Hrušínský strávil šest dní v nemocnici připojený na kyslík

Herce Rudolfa Hrušínského dlouhodobě trápí vážné zdravotní problémy s poruchou krvetvorby. Nyní se přidaly také komplikace s dýcháním, které vyústily až v převoz do Thomayerovy nemocnice v Praze, kde musel být připojen na kyslík.
Představitel Vlastimila Peška v seriálu Ulice Rudolf Hrušínský musel být převezen do nemocnice, kde strávil skoro týden na podpoře dýchání.
Záchranka jela pro Hrušínského, kterému se udělalo špatně, do jeho domu v Karlíku nedaleko Prahy. Deník Blesk přinesl svědectví pacientů, kteří byli hospitalizováni na stejném oddělení jako oblíbený herec. „Pan Hrušínský byl z oddělení pneumologie propuštěn,“ prozradili. „Byla to velká dušnost. Pan Hrušínský nemohl dýchat, a pokud víme, měl také horečku, kterou mu sráželi,“ dodali další hospitalizovaní. Jeho současné zdravotní problémy mohou souviset s nemocí, s níž bojuje už řadu let, a tou je anémie.
Anémie je stav, kdy v krvi není dostatek červených krvinek. Následkem toho se zhoršuje efektivita přenosu kyslíku v těle, a může tak docházet k pocitům únavy, slabosti i k bledosti. S tímto problémem se Hrušínský léčí na Interní hematologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. „Pan Hrušínský k nám dochází, popřípadě je občas hospitalizován,“ prozradili na klinice letos v létě, kdy nemoc opět udeřila v plné síle.
I přes vážnost svého stavu ale Hrušínský nikdy neuvažoval, že by v seriálu, jehož součástí je už dvacet let, skončil. „Pořád mě Ulice baví! A jak to vydržím? Když jsem u divadla vydržel přes padesát pět let a přes padesát pět let jsem točil televizi a filmy, tak snad vydržím ještě dalších pár let v Ulici,“ říká odhodlaně herec.