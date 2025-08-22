Rozvod ho zasáhl, nemoc manželky změnila. Pohlreich o svých životních zkouškách

Nejslavnější český šéfkuchař se poprvé oženil už v 80. letech. Se svou tehdejší ženou Naděždou emigrovali do Nizozemska a společně hodně cestovali. Z manželství se narodily dvě děti – syn Jan a dcera Tereza. Přesto jejich svazek nevydržel a v roce 2011 skončil rozvodem.
Podle všeho sehrála v rozpadu manželství zásadní roli Zdeňkova nová láska – současná manželka Zdeňka. Na období rozvodu nevzpomíná šéfkuchař dodnes rád. „Je to blbý. To nechcete prožít. Nikomu to nepřeju,“ svěřil se překvapivě upřímně v podcastu Čestmíra Strakatého. „To si musí každý prožít sám a vnitřně si zhodnotit všechna pro a proti. Co to ve vás zanechá, si uvědomíte až dlouho potom. Není to hezká zkušenost,“ dodal.
Ačkoliv rozvod pro něj znamenal velké trauma, byl podle něj nevyhnutelný. „V tu chvíli jsem se rozhodl, že to tak udělám, ale není to nic, na co bych byl nějak super hrdý,“ poznamenal. Nejtěžší podle něj je, že na rozpady vztahů doplácejí děti. „To nikdy nemůže dopadnout dobře. Já nevěřím na ty příběhy, že lidi jsou pak spolu v pohodě. Ti dospělí si mezi sebou nějak ublíží, ale je to blbý pro děcka, těm se to vysvětluje složitě,“ řekl smutným hlasem.
Se svou druhou ženou Zdeňkou se oženil ještě v roce 2011. Obřad se nejprve odehrál ve Švýcarsku, kde je oddal jejich rodinný přítel Ivan Vodochodský. Protože tamní svatba nebyla v Česku právně uznána, museli ji o pár týdnů později zopakovat i doma. Manželský život přinesl i těžké chvíle – v roce 2015 Zdeňka onemocněla rakovinou prsu. Chorobu se jí podařilo porazit a oba tvrdí, že tato zkušenost jejich vztah ještě upevnila. Zdeňka se původně nechtěla léčit. „Ze začátku jsem chtěla nějakou alternativu. Čínskou medicínu, bylinky. Mám to ráda. Tíhnu k těmto věcem. Můj manžel s tím však nesouhlasil, protože je striktně pro klasickou medicínu, a donutil mě, abych se šla léčit normálně,“ prohlásila pro Extra.cz.
Pláč na denním pořádku
Zdeňka Pohlreichová se netajila tím, že boj s rakovinou nebyl jen fyzicky, ale i psychicky nesmírně náročný. V těžkých chvílích se nespoléhala pouze na klasickou léčbu, ale vyhledala i další způsoby, jak si ulevit. „Ať už to byly nějaké duchovní věci, nebo meditace, akupunktura,“ popsala otevřeně. Zpočátku ji ale emoce doslova pohltily. „Před nemocí jsem byla taková ta tvrdá žena, která nebrečí a všechno zvládne. Když jsem onemocněla, tak to šlo ze mě všechno ven. Po jedné chemoterapii mě úplně přepadly stavy, kdy jsem vybrečela snad celý kýbl za ta léta, co jsem předtím nebrečela,“ svěřila se manželka oblíbeného šéfkuchaře.
Myšlenky na sebevraždu
Během těžkého období nemoci stála Zdeňce Pohlreichové po boku především rodina. „Podržela mě hodně. Sestry byly úžasné a stejně tak i děti a Zdeněk. Zjistila jsem, že mám kolem sebe skvělou rodinu a také lidi, kteří mě podrželi,“ popsala. Přesto zdůraznila, že zásadní oporu musela najít sama v sobě. „Nejvíc se podržíte vy, protože je to vaše vědomí a vy musíte přehodnotit myšlení sama o sobě,“ vysvětlila. „Před nemocí jsem měla obrovský strach ze smrti. Myslela jsem, že to nedám a že spáchám sebevraždu. Měla jsem strach o děti, rodinu i o sebe. Ale nyní, jak poznávám svou duši a vůbec i sama sebe, tak se o své tělo přestávám bát,“ uzavřela otevřeně.
