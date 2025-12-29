Člen kdysi populárního dua Těžkéj Pokondr Roman Ondráček byl skoro dva roky mimo šoubyznys. Nyní se vrátil s hodinovým pořadem na jednu malou rádiovou stanici. Víc zatím nezvládá a na vině jsou jeho závažné psychické problémy, které ho dovedly až do berounské psychiatrické nemocnice, kde podstupuje léčbu ketaminem. To je látka, o které se široká veřejnost dozvěděla v souvislosti s úmrtím hollywoodského herce Matthewa Perryho. Ten se utopil ve své vířivce právě po předávkování tímto lékem.
Roman Ondráček léčí své deprese injekcemi toho, co zabilo Matthewa Perryho
Moderátor Roman Ondráček byl nějakou dobu mimo český šoubyznys. Stáhl se poté, co způsobil skandál na akci kamaráda Michala Davida. Následně také vyšlo najevo, že trpí vážnými psychickými problémy, a nyní promluvil o tom, jakou léčbu podstupuje.
„Teď jsem naštěstí v pohodě, protože chodím pravidelně na ketaminové injekce. Je to skvělý lék proti těm mým depresím,“ pochvaluje si Ondráček, který popsal, jak jeho terapie vypadají. „Ráno přijedu do Centra duševní rehabilitace Beroun a píchnou mi tam do ramene injekci. Koukám se do mobilu, během chvíle pak usnu a spím tak 80 minut. Pak si dojdeš na oběd a je ti fajn. Několik hodin tam pak ještě musíš zůstat pro jistotu a odpoledne nebo večer jedu domů,“ prozradil webu Expres s tím, že na injekce dojíždí jednou měsíčně.
Díky této medikaci se Ondráček dle svých slov cítí uvolněně, spokojeně a v pohodě. Bez ní si však už nedovede svůj život představit. „Měl bych zase ty svoje deprese, které fakt nenávidím. Musím říct, že ketamin mi ze všech léků pomohl fakt nejvíce. Vyzkoušel jsem všechno možné. Já byl i na elektrošocích! Ale to bylo k ho*nu. Tohle je ale nejlepší antidepresivum, jaké jsem poznal,“ říká přesvědčeně. Ketaminem se léčí teprve od letošního října. „Musel jsem tam být asi měsíc hospitalizovaný, protože chtěli vědět, co to se mnou udělá. Dávali mi injekce úterý a čtvrtek. Jedna dávka stojí 8 tisíc korun! Ale hradí to pojišťovna,“ pochvaluje si.
O tom, že moderátor trpí bipolární poruchou, se veřejnost dozvěděla před dvěma lety. Koncem roku 2023 totiž Ondráček způsobil skandál na křtu desky svého kamaráda Michala Davida. Tam se měl dožadovat vystoupení a posléze měl fyzicky napadnout hudebníkovu manželku Marcelu. Celá záležitost skončila jeho vyvedením ochrankou. Nyní se ukazuje, že za celou věcí nestál alkohol, jak se původně myslelo, ale daleko hlubší problémy. Na ty upozornila Ondráčkova žena. „Chtěla bych zdůraznit, že včerejší chování mého manžela Romana na křtu Michala Davida nemělo nic společného s alkoholem nebo návykovými látkami. Manžel trpí závažným duševním onemocněním, které aktuálně řešíme. Jeho chování se vymklo kontrole, což při jeho onemocnění není bohužel nic neobvyklého. Také není jediný, kdo v jeho branži podobným onemocněním trpěl či trpí. S Michalem a jeho manželkou Marcelou jsem mluvila a moc jim děkuji, že toto vysvětlení přijali s pochopením,“ uvedla v tiskovém prohlášení Nina Ondráčková.