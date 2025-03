Radek Kašpárek končí v Hell’s Kitchen. Náhradu už na Nově mají

Andrea Kašpárková se uchýlila do bytu, který podle předmanželské smlouvy patří Radku Kašpárkovi. Ten nemovitost pořídil v roce 2015 za 5,7 milionu korun. Ještě nedávno byl byt nabízen k prodeji za 13,5 milionu, nyní je ale z nabídky stažen. Nový domov se nachází jen pár set metrů od vily, kde s rodinou dosud žila. Pokud by se manželé chtěli vidět, autem to mají k sobě necelé dvě minuty, pěšky to zvládnou i pomalou chůzí do deseti minut.