O tom, jak prožívají nejtěžší okamžiky svého života promluvili zpěvačka Dagmar Patrasová a saxofonista Felix Slováček v dokumentu České televize 13. komnata. Tam se oni dva, ale i jejich syn Felix Slováček jr. svěřili s tím, jak se jim daří vypořádat se smrtí Anny Slováčkové.
