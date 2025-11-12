12. 11. Benedikt
První zpověď Patrasové a Slováčka po smrti jejich dcery Anny Slováčkové

Dagmar Patrasová a Felix SlováčekFoto: Profimedia
Dagmar Patrasová a Felix SlováčekFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová

Už sedm měsíců uběhlo od doby, kdy Dagmar Patrasová a Felix Slováček přišli o společnou dceru Annu Slováčkovou, která podlehla rakovině. Až nyní našli sílu o své bolesti veřejně promluvit.

O tom, jak prožívají nejtěžší okamžiky svého života promluvili zpěvačka Dagmar Patrasová a saxofonista Felix Slováček v dokumentu České televize 13. komnata. Tam se oni dva, ale i jejich syn Felix Slováček jr. svěřili s tím, jak se jim daří vypořádat se smrtí Anny Slováčkové.

Dagmar Patrasová
Dagmar Patrasová

„Bylo to těžké pro oba. A pořád je to těžké,“ říká smutně v dokumentu Patrasová. „Pro mě to bylo asi ještě o to těžší, že jsem se tak jako hodně uzavřela do sebe,“ dodala zpěvačka, kterou žal ze ztráty vymodlené dcery zlomil natolik, že musela na přání rodiny vyhledat odbornou pomoc a několik týdnů byla hospitalizována v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. A jak v minulosti několikrát zmínil její muž, svůj psychický stav řeší také pomocí alkoholu. 

To Slováček zvolil jinou cestu, kdy se doslova zavalil prací a také spoléhá na starou známou pravdu, že nejlepším lékem na bolest je čas. „Tak asi částečně to platí, ale zatím je to krátká doba. Ale já prostě pracuju na plný pecky. Práce a muzika mě zachraňují,“ svěřil se saxofonista, který má desítky vystoupení do měsíce. Krutou ranou byla smrt Aničky také pro jejího bratra, se kterým si byli velmi blízcí nejen jako sourozenci, ale měli také společné pracovní projekty. 

„My si vzájemně jsme oporou všichni, máma i táta… Ale pak to vlastně prožíváme každý sám,“ říká Slováček jr. s tím, že bezprostředně po smrti své sestry fungoval relativně dobře, protože jeho mysl byla zaměstnaná organizací pohřbu a dalšími věcmi. Bolest tak na něj dolehla až s určitým zpožděním. „Pak se to postupem doby zhoršovalo…“ přiznal Felix, kterému Anička odkázala většinu svého majetku. 

V dokumentu zazní také bolestná zpověď zpěvaččina otce o tom, jak nezapomenutelný dárek kdysi od Aničky dostal. Bylo to v době, kdy se jí podařilo nad nemoci poprvé zvítězit. „Dělali jsme všechno pro to, aby se z toho dostala, a dopadlo to velmi dobře. Takže asi po dvou letech mně dala pod stromeček takový dárek a tam bylo napsané: Tatínku, jsem zdravá!“ vzlyká Slováček, který měl se svou dcerou výjimečně blízký vztah, před kamerami. 

