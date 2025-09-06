Ikona počasí
První dáma za kormidlem: Pavlové ležérnost sluší. Košili vytáhla znovu - pruhovanou

Eva Pavlová
Foto: E.conomia
Eva Pavlová
Eva PavlováFoto: E.conomia
Daniela Straková
Daniela Straková

Na módu současné první dámy Evy Pavlové mnozí nahlížejí hodně kriticky - zejména od pověstné flanelové košile, což byl styl, který sdílela se svým manželem v rámci volebné kampaně. Ve formální módě možná působí pořád poněkud rozpačitě, ale když přijde na neformální kousky, zdá se, že ví, co dělá.

Na palubě historického parníku Vyšehrad působila první dáma Eva Pavlová naprosto přirozeně. Slavnostní zahájení výstavy Muzea paroplavby na Rašínově nábřeží si vyžádalo prostředí s nádechem elegance, ale zároveň volnější atmosféru – a právě ta se odrazila i v její volbě outfitu.

Olga Havlová
Olga Havlová

Móda z Hradu, od Havlových až po Evu Pavlovou: Jak se měnil vkus českých prvních dam?

Móda a krása

Móda a krása

Pavlová sáhla po klasice, která nikdy nezklame: pruhovaná košile v námořnickém stylu se k prostředí na Vltavě a teplému dnu na začátku září dokonale hodila. Kombinovala uvolněnost se špetkou chic, aniž by působila příliš formálně. Lehká límečková košile ve volnějším střihu zároveň lichotila její postavě a zdůrazňovala ležérnost, která se stala jejím poznávacím znamením.

Celý look doplnila nenápadným líčením a jednoduchým účesem, což umocnilo dojem ženy, která ví, že méně je někdy více. Namísto okázalých šperků nebo výrazných doplňků nechala vyniknout samotný motiv pruhů, který symbolicky navodil námořnickou atmosféru. Tento motiv podtrhla pouze úhledná kabelka v karamelovém odstínu, která s ním hezky kontrastovala.

Ačkoli celkový outfit byl jednoduchý – zbytek pozůstával z tmavěmodrých džín rovného střihu po kotníky a bílých plátěných tenisek  se tak opět ukázala jako mistryně situace – volí modely, které respektují kontext události, ale zároveň zůstávají v souladu s jejím osobním stylem. Na parníku Vyšehrad nepůsobila jako host v přísném protokolu, ale jako žena, která si umí užít chvíle a zároveň reprezentovat.

Eva Pavlová: Muzeum paroplavby
Foto: E.conomia

Za zmínku stojí i překvapivá tmavomodrá manikúra, kterou zvolila. Na první dámu jde o poměrně odvážný detail možná ne úplně v souladu se strnulým protokolem, ale vzhledem k uvolněnější atmosféře události lze podotknout, že barevně ladil s džínami a působil jako příjemné zpestření jinak velmi nenápadného outfitu.

Pokud bychom měli hledat drobný prostor pro zlepšení, lehčí šperk, například lehký řetízek či zajímavější náušnice, by outfit decentně pozvedl. Stejně tak by mohla místo plátěnek sáhnout po espadrilkách nebo mokasínech, které by udržely pohodlí, ale dodaly by celku ještě o něco sofistikovanější výraz.

Zvolený outfit se do módní kroniky sice nezapíše, ale i takto prakticky stavěný a uvolněný šatník má u každé ženy svoje místo, čehož je pragmatická Eva Pavlová důkazem. A nakonec nejdůležitější bylo, že se v něm cítila dobře a přirozeně zářila. Není na místě očekávat od ní vysoce ženský glamour – její doménou je praktický, uvolněný a ležérní styl. A to je naprosto v pořádku, protože právě v něm je evidentně sama sebou.

Eva Pavlová
Foto: Václav Vašků

Pruhy jako námořnický evergreen

Historie pruhované košile sahá do 19. století, kdy se stala součástí uniformy francouzských námořníků. Její praktické vodorovné pruhy prý tehdy měly usnadnit viditelnost muže přes palubu. Od té doby se „marinière stala nesmrtelnou klasikou – od pobřeží Bretaně až po šatníky módních ikon, jako byli Coco Chanel nebo Jean Paul Gaultier.

Zatímco vodorovné pruhy patří k tradičnímu „marinière námořnickému stylu, svislé pruhy mají jinou estetiku – opticky prodlužují postavu, působí štíhleji a celkově elegantněji. Jejich historie se víc váže k pánským košilím 19. století a ke klasickému krejčovství, později se staly oblíbeným motivem i v dámské módě, zvlášť v 30. a 40. letech 20. století.

V kontextu slavnostního otevření výstavy na parníku Vyšehrad tak volba svisle pruhované košile nebyla námořnickou klasikou v doslovném smyslu, ale spíš jemným odkazem na eleganci a řád. Tóny a rytmus pruhů přesto působily svěže a k vodnímu prostředí ladily – místo hravé marinière přinesly střídmější, uhlazenější dojem.

