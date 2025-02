Princ Harry se rozvádět nebude. Bývalý komorník prozradil důvody

"Osobně si myslím, že neexistují žádné známky, že by se rozváděli. Princ by toho ztratil až příliš," řekl Burrell. "Myslím si, že Harry a Meghan mají společný cíl zbohatnout za co nejkratší dobu, která je možná. To vytváří rovnováhu v rámci jejich spolupráce i manželství. To podle mě zůstane stejné, protože i nadále Meghan fascinuje mnoho lidí. Harry a Meghan vedou velmi privilegovaný životní styl. Harry to tak měl odmala a Meghan o to dlouho usilovala. Nyní to spolu sdílejí," uvádí důvody, proč si myslí, že manželství i přes možné problémy vydrží.