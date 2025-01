„Peklo, řev a hysterie," popsala Veronika Arichteva synovy záchvaty vzteku

Poslední záchvat vzteku, který Luka svým rodičům předvedl, prý byl velmi náročný. „Začalo peklo pekel, vztek, řev, hysterie, kopání, ležení na zemi, úplně úlet. Věděli jsme, že pokud ustoupíme, tak je to blbé a vyřve si to. Zkoušeli jsme všechno, nic nezabíralo, trvalo to třeba půl hodiny, tohle jsme ještě nezažili, intenzita byla fakt velká,“ posteskla si herečka, která ale zdůrazňuje, že respektující výchova rozhodně neznamená, že její syn vždycky dosáhne svého. Jde pouze o to, že respektuje emoce, které syn prožívá. A mezi ty patří i vztek z toho, že maminka mu něco nedovolila.