Londýn 15. ledna (ČTK) - Britský spisovatel Neil Gaiman čelí obvinění osmi žen ze sexuálního obtěžování a znásilnění, včetně čtyř, které o svých zkušenostech s ním hovořily již dříve, informoval server BBC News s odvoláním na článek v magazínu New York Magazine. Gaiman následně vydal prohlášení, v němž popírá, že by se kdy s kýmkoliv zapojil do sexuálních aktivit bez vzájemného souhlasu.