Blízký přítel Ivany Gottové je v ohrožení života kvůli léku, který zabil Jacksona

„Je na tom opravdu zle, skončil v kómatu a můžeme se jen modlit, aby se probral. Vůbec to nevypadá dobře,“ popsal Blesku blízký přítel podnikatele. Bohužel podle zdrojů deníku jsou Tsoukernikovy šance na přežití velmi malé. Do tohoto stavu ho přivedlo podání léku s propofolem, což je látka navozující umělý spánek. Je to také ta samá, která v roce 2009 způsobila smrt Michaela Jacksona.