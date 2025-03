Postupem času si všichni tři na novou situaci zvykli. „Na začátku jsem si říkal, že je to jako s těžkou nemocí, ale nakonec jsem se s tím naučil žít. Teď to beru jako něco, co k nám prostě patří,“ přiznal Přemek Forejt s nadhledem. Matyáš Adamec pohotově zareagoval a s úsměvem poznamenal: „To mluvil o mně.“