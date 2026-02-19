O víkendu se měla konat premiéra divadelní hry Dědictví, kterou mělo uvést Divadlo Verze v prostorách Divadla V Celetné. Jenže představení bylo v tichosti zrušeno a pouze majitelé vstupenek byli informováni formálním e-mailem. Zprávy o tom, proč se premiéra neuskutečnila, se ale různí. Na tom by nebylo nic divného, kdyby v souboru divadla neprobíhaly složité milostní vztahy.
Prachařova partnerka Sarah Haváčová v tichosti zmizela z divadla, které vede Rybová
Začátkem roku vyšel najevo vztah herec Davida Prachaře a o dekády mladší herečky Sarah Haváčové. Příběh je o to pikantnější, že všichni tři spolu účinkovali v Divadle Verze. Tedy až donedávna.
Novým párem českého showbyznysu jsou totiž David Prachař a Sarah Haváčová, mezi kterými měla přeskočit jiskra právě během zkoušení komedie Dědictví v Divadle Verze. Tuto inscenaci Prachař režíruje a Haváčová v ní účinkuje. Celá situace přitom dostává další rozměr ve chvíli, když si člověk uvědomí, že v čele divadla stojí jako jednatelka i hercova, stále ještě zákonná, manželka Linda Rybová. Divadlo Verze sice navenek zdůrazňuje kolektivní vedení a umělecký dohled režiséra Thomase Zielenského, formálně má však dvě jednatelky – Lindu Rybovou a herečku Janu Janěkovou mladší. Obě mají zásadní vliv na chod scény, výběr her i obsazování rolí.
„Představení se nestihlo dozkoušet,“ sdělil webu Expres.cz kontakt na infolince Divadla v Celetné. „První premiéra se odložila proto, že se zranila herečka, nyní je premiéra zrušena z technických důvodů. Divadlo Verze to zrušilo a nebude se to hrát nikde. Vstupenky se budou všem vracet,“ dodali z divadla. Divadlo Verze ale přišlo s trochu jiným vysvětlením. „Z provozně-technických důvodů se představení ruší. Více se k tomu nebudeme vyjadřovat, pokud chcete oficiální vyjádření, tak e-mailem. Představení Dědictví vůbec nebudeme uvádět,“ uvedla Denisa Dvořáková. Další podivností, ke které se ale nikdy nevyjádřil, je to, že Sarah Haváčová zcela zmizela z webových stránek divadla. Nabízí se tak spekulace o tom, že vztahy mezi Prachařem, Haváčovou a Rybovou nejsou tak idylické, jak se zprvu snažili všichni zúčastnění naznačovat.
Divadlo Verze funguje jako rodinný podnik, na jehož vlastnictví se podílejí dva manželské páry – Igor Chmela s Janou Janěkovou a David Prachař s Lindou Rybovou – společně s režisérem Thomasem Zielinským. Podle veřejně dostupných účetních závěrek se scéně ekonomicky daří. V roce 2024 zvýšila obrat o více než 3,5 milionu korun, a dostala se tak na částku 12 981 000 Kč. Kvůli vysokým nákladům však čistý zisk po zdanění činil pouze 242 tisíc korun.