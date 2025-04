Další věcí, kterou by ráda přenechala pomocníkovi je žehlení. To prý nedělá vůbec. Na co by naopak pomoc nepotřebovala vůbec, je vaření. „Vaření je moje vášeň, u něj odpočívám. Ale teď mě jedna moje kamarádka, která je velmi úspěšnou byznysmenkou, naučila, že se dá koupit i hotové jídlo. Tatínek s dětmi si ho jenom ohřejí. Přitom ještě donedávna jsem jim chystala pekáčky,“ dodává pro iDnes uznávaná herečka.