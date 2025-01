Slavné osobnosti promluvily o tom, jaký byl jejich první sex

První sex jako velká romantika, divočina s ostrým nožem, nebo naopak trauma, na které by nejraději zapomněli. To všechno jsou zážitky slavných osobností.

Například herečka Lisa Kudrowová patří do skupiny lidí, kteří si dokázali intimní hrátky odepřít a s milováním počkali až po svatbě. To samé o sobě tvrdí i zpěvačka Beyoncé.

Naopak herec Johnny Depp se sexuálním životem začal opravdu hodně brzy. A o tom, kdy přišla o panenství, dokázala zpěvačka Britney Spearsová dlouhé roky lhát.

Na to, co o svém prvním sexu celebrity prozradily, se podívejte do naší galerie.